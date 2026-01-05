「迷ったときに手にとれる」合わせる色を選ばない「使える色のジャケット」

堂々たる風格でコーディネートをまとめるジャケットは、いつだって頼りになるから。デザインのバリエーションが広がる秋のはじまりに、ハズさないスタイリングを再計画。ラクしたいとき、甘い気分のとき、新しさを試すとき。あらゆる“着たい”が今またジャケットに集まる。







「きちんと見えて肩ひじ張らない」中間色・グレー

整える服として選ぶことが多いから。どんな色の服と合わせてもケンカせず、冷静だけど暗い印象には陥らないグレーのなかで、デザインや素材などバリエーション豊富にピックアップ。







コーデュロイは濃度を上げる

グレーコーデュロイジャケット／エイチ ビューティー＆ユース チャンキーな素材は身幅が広すぎない形でセレクト。コーデュロイのカジュアルさに肩が落ちないダブルタイプの端正さが調和し、キレイだけど気張らないバランスのとれた1枚に。実用性の高いビッグポケットを配置。







ドロップショルダーで華奢見せ

グレージャケット／HER. ほのかな起毛感でグレンチェックの渋さを緩和。ドロップショルダーは肩幅をごまかす効果が。シワになりにくい加工がほどこされたウール素材もうれしいポイント。







何色にもハマる中間色

ウールジャケット／IIROT（ザ・ウォール ショールーム） クラシックな雰囲気が強まるドライな質感のウールサージ素材。着たときにシワなく、シャープなシルエットとなるよう計算された型だから、オーバーなサイジングでもフォーマルな見た目に。カーキやグレー、ブラウンも感じられる絶妙な色み。







