12·î28Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï¼Í¼êºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤

¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä¼Í¼êºÂ
Îø°¦±¿¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢´Ø·¸¤Î¿ÊÅ¸¤ä¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆü¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ø¤Î°ì¸À¤ä¡¢¶öÁ³¤Î¾Ð´é¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤â¼«Á³¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤ò¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡Ä»â»ÒºÂ
¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¾¯¤·¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÄ©Àï¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¼«¿®¤âÁý¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡Ä²´ÍÓºÂ
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£½¸ÃæÎÏ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤º¤Ã¤È¸úÎ¨¤è¤¯Êª»ö¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¡£¥¿¥¹¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Î©¤Æ¤¿Í½Äê°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ê¤È¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡ª
¡úÂè4°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
¼þ°Ï¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤ÖÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎË¤«¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤¬°ìÃÊ¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
ÃÎÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µ±¤¯Æü¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¹¥°õ¾Ý¤Ë±Ç¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤ËÃÎ¼±¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤ê¡¢¸ªÉª¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£