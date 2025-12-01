この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「虐待を受けて育った私、子どもに同じことをするのではないかと不安です」と題した動画で、12人のお子さんを持つ助産院ばぶばぶの助産師・HISAKOさんが、自身の視点から視聴者の悩みに答えた。今回紹介された手紙の主は、幼少期に父親から深刻な暴力を受けた女性。現在は自身が母親となり、「自分も親として同じ過ちを繰り返すのでは」と葛藤を抱いているという切実な内容だった。



HISAKOさんは、精神科への通院や薬の服用に触れつつ、「過去のカウンセリングを受けていたら反対のことを言うかもしれないけれど、私の正直な気持ちを話します」と前置き。その上で、「どう考えてもお父さんは絶対にあかん。でも、私が気になったのは“お母さんがなぜ止めなかったのか”」と、母親の視点にも踏み込んだ。



HISAKOさんは「DV被害にあっている夫婦では、妻が我慢し続けるケースも多い」「夫からのモラルハラスメントや精神的暴力が、奥底で“自分さえ我慢すれば丸く収まる”という思考にさせてしまう」と、支配関係が生む心のメカニズムを解説。その上で「お母さんも本当は子どもを大切に思っていたかもしれない。ただ自分の価値観だけで決めつけず、母親側の気持ちに少し想像力を膨らましてみては」と独自の視点を示した。



一方で、「虐待された過去があると、親になって同じことを繰り返すのではという不安はとても多い」としつつ、「子育てには誰でもイライラや失敗はある。『私は虐待されたから…』と全て同じ問題にせず、切り離して考えて」と優しくアドバイス。さらに、「もし本当に自分がコントロールできなくなりそうなときは、世間体を気にせず保健センターや児童相談所にすぐSOSを出してください。行政はあなたを守ってくれます」と呼びかけた。



