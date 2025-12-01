スズキ“新型”「軽トラ」初公開！ “12年目の大刷新”遂げた「2人乗り仕様」！ 広びろ内装×“ワル”な黒顔モデル「スーパーキャリイ エックスリミテッド」登場

新型軽トラ！

スズキは、2025年11月22日から24日にかけてポートメッセなごや（愛知県名古屋市）で行われたモーターショー「Japan Mobility Show Nagoya （JMS名古屋）2025」にブースを出展。会場ではマイナーチェンジを遂げた新型「スーパーキャリイ」をベースとした特別仕様車が初展示されました。

12年目の大刷新！

キャリイは1961年に初代が登場した、スズキの軽トラック。現行モデルは2013年に登場した11代目で、農業・建設・配送など、商用を中心とした幅広い現場で活躍しています。

そのキャリイの派生モデルとして2018年に登場したのがスーパーキャリイです。こちらは室内長を延長し、軽トラックでありながら、スライドやリクライニングが可能なシートを備えています。

そんなキャリイ／スーパーキャリイについては、2025年11月10日にマイナーチェンジモデルの先行情報が公式サイトで公開されています。エクステリアとインテリアのデザインを変更すると共に、安全装備や快適装備を進化させています。

今回のJMS名古屋ではその新型スーパーキャリイをベースにした特別仕様車「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」を先行展示しました。

フロントグリルは先代モデルより精悍なデザインのものを採用。さらに、専用デカールを追加し、フロントバンパーやフォグランプベゼルなどをブラックに変更したことで、パワフルな印象を強めています。

内装は、シンプルながら扱いやすそうなデザインを引き続き採用。一方で収納スペースは拡張しているので、使い勝手はより向上しています。荷台もしっかりとしたサイズを確保しています。

また、先進安全機能もアップグレードされており、より安心なドライブが楽しめるようになっています。

スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッドは今回のイベントが初展示となります。それだけに「これを見に来た」という来場者も多かったとのこと。商用だけでなく、レジャーなどでも活躍できそうなデザインのせいか、ブースには多くの人が詰めかけていました。