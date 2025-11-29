争奪戦だ！ M4 MacBook Airが2万5000円も安くなってる！【人気セール記事再掲】
2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。
11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。
（2025年11月21日に公開された記事の再掲載です。）
あまりにもサービスタイム、あまりにも争奪戦。
本日から始まったAmazonのブラックフライデー。この「年イチの祭り」できっとMacたちも安くなるだろう…。と願いを込めて、アップデートをじっとこらえていた人も多いと思います。
じゃん！報われましたね！
最新、M4のMacBook Airが13万9800円でやってきてくれました。通常時よりも2万5000円も安いとか、事件的な値下げがかかっていて、浮いたお金で周辺機器それっぽく揃えられるレベル。
流石に安すぎるので、在庫たぶんすぐ枯れると思うので、ちょっとでも欲しいなと思った人は脊髄反射でカートにぶち込みましょう。買わずに後悔なら、買って後悔だ！
冷静に考えてコスパ高すぎMac
して、後悔するか？ といわれたら多分しないと思います。ほんと、このM4のMacBook Airってコスパ優秀。
チップはM5が出たので1世代型落ちとなりますが、それでもM4チップは現在のMacBook Airでは最新。メモリも標準で16GBと潤沢です。
たとえば、M1チップからくらべて最大2倍高速とされているので、あのM1ブームの時にMacBook Airに飛びついた人は、ちょうどいい買い替えモデルと言えますね。
僕はM2のMacBook Airを使っているんですが、買い替えようかな？ と真剣に悩んでいます。だって…
このM4世代から、2枚の外部ディスプレイに出力できるようになったんだもん！ 合計3画面ですよ！ Airらしからぬハイパワー、生産性！
これなら、自宅では多画面でつかいつつ、出先ではAir単身で身軽に挑む。という持ち運べるメイン機環境が構築できるわけです。
あぁ、やっぱM4のMacBook Air。コスパ最強なんだよなぁ！ カチッ（カートに入れる音）！
Source: Amazon