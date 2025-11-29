ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¡¢ÈØÅÄ¡¢ÂçµÜ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡© J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°¡¢Á´38Àá¤¬½ªÎ»¡£J£²À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢£²°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤ò·è¤á¡¢»Ä¤¹¤ÏJ£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
12·î£·Æü¡¿½à·è¾¡
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ê£³°Ì¡ËÂÐRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê£¶°Ì¡Ë
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê£´°Ì¡ËÂÐ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê£µ°Ì¡Ë
¡¡½à·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤ÏÇ¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ÈÍÑ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÀéÍÕÂÐÂçµÜÀï¤ÏÀéÍÕ¤Î¡¢ÆÁÅçÂÐÈØÅÄÀï¤ÏÆÁÅç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿£²¥Á¡¼¥à¤Ï12·î13Æü¤Ë·è¾¡¤òÀï¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î²ñ¾ì¤â½à·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¤¯Ç¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤ë¡££¶°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ÎÂçµÜ¤ÏJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤¦¤¨¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼£²Ï¢Àï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹çÊý¼°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¦90Ê¬´Ö¡ÊÁ°¸åÈ¾³Æ45Ê¬¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¦½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë90Ê¬¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÇ¯´Ö½ç°Ì¤¬¾å°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾¡¼Ô¤È¤¹¤ë¡£
¡¦Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ£±¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡©
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
12·î£·Æü¡¿½à·è¾¡
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ê£³°Ì¡ËÂÐRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê£¶°Ì¡Ë
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê£´°Ì¡ËÂÐ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê£µ°Ì¡Ë
¡¡½à·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤ÏÇ¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ÈÍÑ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÀéÍÕÂÐÂçµÜÀï¤ÏÀéÍÕ¤Î¡¢ÆÁÅçÂÐÈØÅÄÀï¤ÏÆÁÅç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹çÊý¼°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¦90Ê¬´Ö¡ÊÁ°¸åÈ¾³Æ45Ê¬¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¦½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë90Ê¬¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÇ¯´Ö½ç°Ì¤¬¾å°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾¡¼Ô¤È¤¹¤ë¡£
¡¦Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ£±¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡©
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸