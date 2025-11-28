こういうのがあるから、ブラックフライデーは！

軽さと大画面を両立させたノートPCの筆頭といえば、僕はLGのgramシリーズを思い出します。

ブラックフライデーで安くなってないかなーと思って検索してみると、ありました。「LG gram Pro 16（16Z90TS-GU86J）」。2025年3月に発売されたモデルですね。

でも、これ、価格がおかしくて。

僕の目が間違いじゃあなければ、定価29万9800円が33％オフで19万9800円になってるんですよ。ふだんより10万円安いってコト…!?

CPUはCore Ultra 7 プロセッサー278V、メモリは32GB。画面サイズは16インチなのに、重量は1,239gと1.5kgをきっています。大画面を気軽に持ち歩きたい人にとって、このバランスは正解すぎる！

ブラックフライデーのようなお祭りセールでPCを買うのって、勇気の決断だとは思うんですけど、さすがに10万円オフは話違ってきませんか…。

このコスパならば勢い買いでも後悔しないと思います。記事執筆時点で残り11点だったので、決断はお急ぎをば…！

