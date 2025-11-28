オウガ・ジャパンは、Androidスマートフォン「OPPO A5 5G」を12月4日に発売する。価格は3万2800円。直販サイトやau、UQ mobile、ワイモバイル、楽天モバイル、Amazon.co.jp、楽天市場のほか、量販店やMVNOでも取り扱われる。また、予約受付を一部販売チャネルで開始した。

「OPPO A5 5G」は、OPPO Aシリーズの最新エントリーモデル。独自のクラウド型AI「OPPO AI」を搭載した「写真編集機能」が利用できる。たとえば、AI鮮明度強化で画質の悪い古い写真や、トリミングで解像度が下がった写真をAIが細部まで修復する機能。写真の背景に写りこんだ複数の人を、ワンタップで一度に消去する「AI消しゴム機能」などが利用できる。

バッテリーは6000mAh。急速充電は45W SUPERVOOCと33W PPSに対応し、45W SUPERVOOC を使用すれば約37分で1％から50％以上まで充電できるとアピールしている。

ディスプレイは約6.7インチ（1604×720）のLCDを採用。最大120Hzのリフレッシュレートと最大1000ニトの輝度に対応している。さらに、手袋をしたままでもスムーズに操作できる「手袋モード」や画面が濡れていても誤作動を抑えるスプラッシュタッチにも対応している。

カメラは、アウトカメラに約5000万画素の広角カメラと約200万画素の深度カメラのデュアルカメラを搭載。インカメラは、約800万画素、アウト／イン同時動画撮影機能を備えている。

チップセットは「MediaTek Dimensity 6300」を搭載。メモリーは4GBで、未使用の状態であれば最大8GB相当まで拡張できる。ストレージは128GB。最大1TBのmicroSDXCカードにも対応する。SIMはnanoSIM×2／microSDカードとなる。

このほか、不要なファイルの削除やメモリを管理できる「フォンマネージャー機能」や、着信音やアラーム音を約300％まで大きくする「ウルトラボリューム」、おサイフケータイなどが利用できる。

防塵・防水性能はIP65をサポートしており、カラーバリエーションは、グリーン、ホワイトの2色が用意される。

主なスペック 項目 内容 重さ 約194g 大きさ 約76mm×166mm×8.0mm バッテリー 6000mAh、45W SUPERVOOCフラッシュチャージ／33W PPS OS ColorOS 15（Android 15） チップセット MediaTek Dimensity 6300 メモリー／ストレージ 4GB／128GB 外部メモリ microSDXC 最大1TB SIM nanoSIM＋nanoSIM ディスプレイ 約6.7インチ（1604×720）、リフレッシュレート最大120Hz アウトカメラ 広角：約5000万画素、深度：約200万画素 インカメラ 約800万画素 Wi-Fi IEEE802.11 a／b／g／n／ac Bluetooth Ver.5.4 生体認証 側面指紋認証／顔認証 防水／防塵 IP65 FeliCa 対応