Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

日立グローバルライフソリューションズが販売する「日立オーブンレンジ ヘルシーシェフ MRO-F6C W」も、47％オフの28,800円（税込）のセール価格となっています。

多数のオート調理搭載のオーブンレンジがほぼ半額

「日立オーブンレンジ ヘルシーシェフ MRO-F6C W」は、2024年8月に発売されたばかりのモデル。サイズは幅483mm×奥行388mm×高さ355mmで、総庫内容量は27L、庫内幅は39cm。庫内はかなりワイドなので、料理やお皿を取り出しやすいのが特徴です。

2品同時あたためも可能なレンジ機能に加え、オーブン、グリル、簡易的なスチーム機能を搭載。特に、250度の1段オーブン機能はスイーツや焼き物の調理にも対応しており、手軽にさまざまな調理をすることができそうです。

また、多数のオート調理機能も充実。耐熱ボウルひとつで煮物やカレー、パスタなどが作れる「ボウルメニューモード」、冷凍食品や下ごしらえしておいた冷凍食材を自動で適度に調理する「冷凍かららくらくメニュー」、油を使わず調理する「ノンフライメニュー」に加え、「冷凍食品パリッと調理」「スピードメニュー」など、複数のモードを兼ね備えています。

さらに、庫内は「らくメンテ構造」。 汚れの落ちやすいセラミック製の天板は取り外して丸洗いできるほか、凹凸の少ないフラットな側面・背面で拭きやすく、お手入れも簡単そうです。

日立オーブンレンジをほぼ半額で買うならAmazonブラックフライデー！

