あの「ひとりで寂しそうにしてたら…」“優しい女神”池田エライザが舞い降りた
歌手・タレントのあのが、11月25日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。12月9日のスペシャルウィークにゲスト出演する池田エライザについて「ひとりでなんか寂しそうにしてるところをね、優しい女神が舞い降りた」と語った。
あのが12月9日のスペシャルウィークに「深堀りをしていこう第2弾」として、池田エライザが出演することを告知。
あのによると、東京ガールズコレクションで池田から声を掛けてくれたそうで、「ひとりでなんか寂しそうにしてるところをね、優しい女神が舞い降りたと。結構、なんちゅうの？ 曲聴いてます、みたいなのを言ってくれた。結構僕のこと好きなんじゃね？ みたいな。好きでいてくれてるらしい」と話す。
また、音楽や演技といった様々な仕事をしていることも共通しており、あのは「その辺も喋れるのかな」と話し、さらに番組のディレクターが強く池田エライザのゲスト出演を提案してきたと明かし、「いや、絶対お前が会いてえだけだろ！」と語った。
あのが12月9日のスペシャルウィークに「深堀りをしていこう第2弾」として、池田エライザが出演することを告知。
また、音楽や演技といった様々な仕事をしていることも共通しており、あのは「その辺も喋れるのかな」と話し、さらに番組のディレクターが強く池田エライザのゲスト出演を提案してきたと明かし、「いや、絶対お前が会いてえだけだろ！」と語った。