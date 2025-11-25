「マクドナルド×Francfranc」の初コラボ福袋が12/1から抽選受付け開始！ “ビッグマックスープジャー”などのオリジナル雑貨3点と商品無料券がセットに

Francfranc初コラボ！ スープジャーや保冷バッグが入った「マクドナルドの福袋2026」抽選開始

日本マクドナルド株式会社が、インテリアブランド「Francfranc」との初コラボレーションとなる「マクドナルドの福袋2026」を発表しました！

12月1日（月）14:00より、公式アプリにて事前抽選販売の受付が開始されます。

中身はFrancfrancらしいカラーリングの「ビッグマックスープジャー」「ビッグな保温・保冷バッグ」「ハンドタオル」のオリジナル雑貨3点。

さらに、店頭販売価格最大合計3,910円相当の「商品無料券」がセットになっています。価格は税込3,900円。

実用性抜群のアイテムとお得なチケットが詰まった、新年を彩る特別なセットです。

（以下、プレスリリースより）

マクドナルドと初となるコラボレーション！「マクドナルドの福袋®2026」を12月1日（月）14:00より、マクドナルド公式アプリで事前抽選販売受付開始

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、日本マクドナルド株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:トーマス・コウ）との初となるコラボレーションを発表します。

マクドナルド公式アプリにて、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングで実用性抜群なアイテムを含んだ本福袋オリジナルアイテム3点「ビッグマックスープジャー」、「ハンドタオル」、「ビッグな保温・保冷バッグ」と、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券をセットにした「マクドナルドの福袋2026」を12月1日（月）14:00より事前抽選販売の受付を開始します。

「マクドナルドの福袋2026」特設キャンペーンページ

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/lb-2026-zuth9/

マクドナルドとFrancfranc限定のオリジナルデザインアイテム

マクドナルド公式アプリにて、コラボレーションしたオリジナルアイテムを含む「マクドナルドの福袋2026」を12月1日（月）14:00より、事前抽選販売受付開始します。

マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングで「ビッグな保温・保冷バッグ」、「ハンドタオル」、「ビッグマックスープジャー」の３種のアイテムをご用意しました。

実用性がありながら、心高鳴るカラーリングのアイテムで、楽しいお出かけやお食事のひとときをお過ごしください。

オリジナルアイテム詳細

「ビッグな保温・保冷バッグ」

容量たっぷりの保温・保冷バッグです。

11L入って肩掛けもできるので、荷物が多い日にも便利なアイテム。

日々のお買い物が楽しくなる３色をラインアップしました。

※３色のうち、いずれか1つ

サイズ：幅28×奥行15×高さ33cm

「ハンドタオル」

パステルカラーのハンドタオルです。

マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズと、Francfrancらしいカラーリングで、お出かけ気分を高めてくれるアイテムです。

※4色のうち、いずれか1つ

サイズ：幅25×高さ25cm

「ビッグマックスープジャー」

保温・保冷機能がついた、約300ml入るスープジャーです。ビッグマックをモチーフにしたデザインで、食事のひとときを、ちょっとスマイルにしてくれるアイテムです。

サイズ：幅9×奥行9×高さ11.4cm

概要

■商品名

マクドナルドの福袋2026

■販売方法

スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売にご応募いただき、当選されたお客様を対象に、後日マクドナルド店舗で販売いたします。

前年の福袋「マクドナルドの福袋2025」に落選された方が同一アカウントで今回ご応募いただくと、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップします。

さらに、お支払い方法を「モバイルオーダーでお支払い」と選択し、ご応募いただいた方は1口分追加になり、それぞれの条件を満たすと最大3口分ご応募として受付いたします。

詳細は以下の特設キャンペーンページをご参照ください。

※スマートフォンのマクドナルド公式アプリからの事前抽選応募となるため、公式アプリのダウンロードが必要です。

※事前抽選販売応募の際に、ご購入希望店舗を第3希望までお伺いします。当選された場合は当選画面に記載された店舗でのみご購入・お受け取りいただけます。(一部店舗では対象外となります)

※購入可能個数についてはお一人様１個とさせていただきます。

※応募完了後のキャンセルまたは変更は一切出来ません。

■販売期間

【応募期間(マクドナルド公式アプリ上にて)】

2025年12月1日(月)14:00〜12月9日(火)23:59

【抽選結果発表(マクドナルド公式アプリ上にて)】

2025年12月16日(火)14:00

【ご当選者への販売期間(当選画面に記載された店舗にて)】

2026年1月1日(木)8:00〜1月９日(金)各店営業終了まで(24時間営業店舗は 翌4:59まで)

※上記販売期間内にご来店・ご購入いただけない場合、当選は無効となります。

※期間中に休業日がある店舗は、休業日を除いた日に販売いたします。

※商業施設内の一部店舗にて福袋販売イベント会場での当日販売も行います。販売時間は当該イベント開始時間に準じます。

■販売価格

3,900円

■販売内容

「ビッグマックスープジャー」、「ビッグな保温・保冷バッグ」(全3色のうち1つ)、「ハンドタオル」(全4色のうち1つ)、「マクドナルド商品無料券」(店頭販売価格最大合計3,910円相当)

■詳細ページ

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/lb-2026-zuth9/

※価格は税込表示です。

※マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード(特典)プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント(10円で1ポイント付与)を保有している方を対象とさせていただきます。応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有している必要はございません。

※事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選された方以外への店頭販売は行いません。

※「ビッグな保温・保冷バッグ」、「ハンドタオル」のデザインはお選びいただけません。

※商品無料券は、「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」×1枚、「てりやきマックバーガー」×1枚、「チキンフィレオⓇ」×１枚、「てりやきチキンフィレオ」×1枚、「フィレオフィッシュⓇ」×１枚、「マックフライポテトⓇ Mサイズ」×2枚、「チキンマックナゲットⓇ 5ピース」×1枚、「お好きな炭酸ドリンク Mサイズ」×1枚、「チョコフラッペ オレオⓇクッキー or マックフライポテトⓇ Lサイズ」×1枚の計10枚です。

※商品無料券は、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗でご利用いただけます。

※「チョコフラッペ オレオⓇクッキー」の販売時間は9:00〜22:00までです。(店舗により異なります。)

※オレオ及びオレオクッキーの意匠はモンデリーズ・インターナショナル グループにより使用許諾されている商標です。

※商品無料券の有効期限は、2026年6月30日(火)までです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。

日本マクドナルド株式会社

全国約3,000店舗に展開するハンバーガー・レストラン・チェーン。

ビッグマック🄬などのバーガー類、マックフライポテト®などのサイドメニュー、朝食メニュー、スイーツやカフェメニューなど幅広い商品のラインアップが人気です。

モバイルオーダーやタッチパネル式注文端末、マックデリバリー®サービス、ドライブスルーなど様々な利用シーンにも対応。

公式ホームページ：https://www.mcdonalds.co.jp/