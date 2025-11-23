¡ÚF1¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ GP·è¾¡Â®Êó¡ÛÍ¥¾¡¤ÏM.¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó
F1¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ GP·è¾¡
¥µー¥¥Ã¥È¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ¥¹¥È¥êー¥È ¥µー¥¥Ã¥È
Å·µ¤¡§¤Û¤ÜÆÞ¤ê
Ï©ÌÌ¾õ¶·¡§¥É¥é¥¤
µ¤²¹¡§16.3¡î
Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¡§16.7¡î
¡¡F1¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ GP¤Î·è¾¡¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ¥¹¥È¥êー¥È ¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿M.¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡ÊRBR¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à1:21:08.429¤ÇÍ¥¾¡¡£2°Ì¤Ï¡Ê+20.741¡Ë¤Ç¥Ýー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥È¤ÎL.¥Î¥ê¥¹¡ÊMCL¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ê+23.546¡Ë¤Ç4ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¥¹¥¿ー¥È¤ÎG.¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊMER¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ìー¥ó¥¹¥¿ー¥È¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRBR¡Ë¤Ï¡Ê+1:26.974¡Ë¤Ç14°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
½ç°Ì ¥É¥é¥¤¥ÐーÌ¾¡Ê¥Áー¥à¡Ë¥¿¥¤¥à¡¿¥é¥Ã¥×¡¿¥Ô¥Ã¥È¡¿¥°¥ê¥Ã¥É¡¿Pt.
1°Ì M.¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡ÊRBR¡Ë1:21:08.429¡¿50¡¿1¡¿2¡¿25
2°Ì L.¥Î¥ê¥¹¡ÊMCL¡Ë+20.741¡¿50¡¿1¡¿1¡¿18
3°Ì G.¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊMER¡Ë+23.546¡¿50¡¿1¡¿4¡¿15
4°Ì O.¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡ÊMCL¡Ë+27.650¡¿50¡¿1¡¿5¡¿12
5°Ì K.¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡ÊMER¡Ë+30.488¡¿50¡¿1¡¿17¡¿10
6°Ì C.¥ë¥¯¥ìー¥ë¡ÊFER¡Ë+30.678¡¿50¡¿1¡¿9¡¿8
7°Ì C.¥µ¥¤¥ó¥Ä¡ÊWIL¡Ë+34.924¡¿50¡¿1¡¿3¡¿6
8°Ì I.¥Ï¥¸¥ãー¡ÊRB¡Ë+45.257¡¿50¡¿1¡¿8¡¿4
9°Ì N.¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡ÊSTK¡Ë+51.134¡¿50¡¿1¡¿11¡¿2
10°Ì L.¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡ÊFER¡Ë+59.369¡¿50¡¿1¡¿19¡¿1
11°Ì E.¥ª¥³¥ó¡ÊHAS¡Ë+1:00.635¡¿50¡¿1¡¿13¡¿0
12°Ì O.¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡ÊHAS¡Ë+1:10.549¡¿50¡¿1¡¿14¡¿0
13°Ì F.¥¢¥í¥ó¥½¡ÊAST¡Ë+1:25.308¡¿50¡¿1¡¿7¡¿0
14°Ì ³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRBR¡Ë+1:26.974¡¿50¡¿2¡¿¥Ô¥Ã¥È¥ìー¥ó¡¿0
15°Ì P.¥¬¥¹¥êー¡ÊALP¡Ë+1:31.702¡¿50¡¿1¡¿10¡¿0
16°Ì L.¥íー¥½¥ó¡ÊRB¡Ë+1 Laps¡¿49¡¿2¡¿6¡¿0
17°Ì F.¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡ÊALP¡Ë+1 Laps¡¿49¡¿1¡¿15¡¿0
- L.¥¹¥È¥íー¥ë¡ÊAST¡Ë1¼þÌÜ¤ò´°Áö¤»¤º¡¿0¡¿0¡¿12¡¿0
- A.¥¢¥ë¥Ü¥ó¡ÊWIL¡Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¡¿35¡¿4¡¿16¡¿0
- G.¥Ü¥ë¥È¥ìー¥È¡ÊSTK¡Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¡¿2¡¿2¡¿18¡¿0
2025-11-23 14:49:05 ¹¹¿·