アップルの「折りたたみiPhone」には、iPhone史上最大のバッテリーが搭載されるという情報が飛び交っています。

↑折りたたみモデルにはスペシャルなバッテリーを（poravute - stock.adobe.com）。

市場の折りたたみスマートフォンを見回すと、例えばグーグルの「Pixel 10 Fold」は5015mAh、サムスンの「Galaxy Z Fold 7」は4400mAhのバッテリーを搭載しています（参考までに、折りたたみスマホではありませんが、「iPhone 17 Pro Max」のバッテリーは5088mAh）。

韓国リークアカウントのyeux1122によれば、折りたたみiPhoneでは5400〜5800mAhの範囲でバッテリーのテストを行っているとのこと。うまく行けば、これまでのiPhoneだけでなく他社の折りたたみスマホと比較しても、大容量のバッテリーとなる可能性があります。最終的には「iPhone Air」と同様に、テスト範囲の上限に近い容量が採用される見通し。

折りたたみiPhoneは主要部品を薄型化しつつ、電力効率の向上に重点を置いており、バッテリー駆動時間の確保が最重要項目とされています。

折りたたみiPhoneには複数の大画面ディスプレイが搭載されることから、バッテリー容量は非常に重要な課題となるはず。長時間駆動の実現に期待です。

Source: MacRumors

