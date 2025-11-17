【明日なに着る？】「コートの中でも埋もれない」コンパクトに着られる赤のポロニット





1枚でさまになるのはもちろんのこと、手持ちのアウターに合うかどうかも、トップス選びにおいては重要なファクター。アウターを「着ても脱いでもぴったり似合う」視点でセレクトしたニットをお届け。





正統派なえりつきでカドを立てることで、ニットの背筋が伸びるという手法。加えてやさしいモヘアの質感なら、着映えるトマトレッドさえも発色を落ち着かせほどよくマイルドに。どんなボトムともバランスがとりやすく、コートのなかに仕込んでももたつかない、稼働率の高いコンパクトなショート丈。





【POINT】つかず離れずなモヘアニットにスウェットパンツを合わせたラフさを、きまじめなえりが端正へと格上げ。ボタンを全て閉めたかしこまった見た目なぶん、サボタイプのシューズで足元は気楽に。





