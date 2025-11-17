周年イラストやキービジュアルを使用！ヒューネックス『アルカナ・ファミリア』『古書店街の橋姫 々』新作グッズ

ヒューネックスが、『アルカナ・ファミリア』と『古書店街の橋姫 々』の各種新作グッズを、アニメイト通販にて2025年11月30日まで受注販売しています。

『アルカナ・ファミリア』からは周年記念イラストを、『古書店街の橋姫 々』からはキービジュアルを使用したグッズが登場です。

ヒューネックス『アルカナ・ファミリア』『古書店街の橋姫 々』新作グッズ

販売期間：2025年11月7日(金)00：00〜2025年11月30日(日)23：59まで

販売場所：アニメイト通販

発送時期：2026年1月30日より順次発送予定

発売元：ヒューネックス

今回の受注販売では、ブラインド販売や販売数量の上限はありません。

『アルカナ・ファミリア』からは、2025年の周年記念イラスト「Festa in Nero」と、2023年の周年記念イラスト「Regalo di Fiori」を使用したグッズがラインナップされています。

『アルカナ・ファミリア』グッズ

価格：『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』缶バッジセット 全3種 各1,760円(税込)

価格：『アルカナ・ファミリア「Regalo di Fiori」』アクリルスタンド 全9種 各2,530円(税込)

価格：『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』キャンバスボード 5,500円(税込)

価格：『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』クリアファイル 550円(税込)

価格：『アルカナ・ファミリア』オリジナルケース付 タロッコカードセット［レプリカ］ 3,520円(税込)

『少年マンガ×乙女ゲーム』をコンセプトとした恋愛ADVシリーズのグッズが登場。

「Festa in Nero」イラストの缶バッジセットやキャンバスボード、「Regalo di Fiori」イラストのアクリルスタンドなどが揃います。

『古書店街の橋姫 々』グッズ

価格：『古書店街の橋姫 々』ステッカーセット 880円(税込)

価格：『古書店街の橋姫 々』キャンバスボード 全2種 各5,500円(税込)

3日間がループする世界で紡がれるポップオカルト大正ミステリーBLゲームからは、キービジュアルを使用したステッカーセットとキャンバスボードがラインナップされています。

アニメイト通販での『アルカナ・ファミリア』『古書店街の橋姫 々』新作グッズ受注販売の紹介でした。

(C)HuneX (C)adelta/dramatic create

