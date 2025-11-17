凄い発明品あったよ！レジ袋持て余してる人は必見！省スペースで使える便利な100均スタンド

レジ袋って、1回使ったくらいで捨てるのは勿体ないですよね。ゴミ袋に活用するのが定番ですが、レジ袋をより便利に使えるグッズをダイソーで発見しました！その名も『ダストミニラック』。Lサイズのレジ袋にちょうどいいサイズのゴミ袋スタンドです。使わない時は折りたためるので、コンパクトに保管できるのも魅力です！

商品情報

商品名：ダストミニラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【折りたたみ時】19.5cm×38.7cm×2cm

【組み立て時】19.5cm×34cm×20.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4970404092030

レジ袋を有効活用できて便利！ダイソーで見つけた『ダストミニラック』

レジ袋が有料という状況が当たり前になりましたが、ショッピングバッグを忘れたときなどは会計時に購入することもありますよね。

筆者はレジ袋がなんだかんだ便利で気に入っているので、100均などで購入してお買い物などに使用しています。

ただ、使用後のレジ袋は溜まる一方…。1回使ったくらいで処分するのは勿体ない気持ちがあります。

そんなレジ袋をゴミ袋として活用するのにぴったりなアイテムを、ダイソーで発見しました！

それが、こちらの『ダストミニラック』という商品。レジ袋をゴミ袋として使える、コンパクトサイズのゴミ袋スタンドです。

価格は110円（税込）です。今回はホワイトを購入しましたが、ブラックも販売されています。

レジ袋を簡易的なゴミ箱にできる便利なグッズです。

折りたたみ時は、サイズが約19.5cm×38.7cm×2cmとコンパクトなので、省スペースで保管できるのも魅力です。

組み立ても簡単なので手軽に使用できます！

ダストミニラックの脚部分を広げたら、下部のストッパーをカチッとはめるだけでOKです。

しっかりはまるので、外れたりズレたりすることもなく快適に使用できます。

ゴミが中に入っている状態でラックが倒れたりすると散らかって面倒なので、しっかりとした構造なのは安心できますよね。

Lサイズのレジ袋がちょうどいい！狭いスペースでも使いやすい◎

あとは、レジ袋の持ち手をダストミニラックの突起部分に掛ければ準備完了です。

ちなみに、組み立て時のサイズは約19.5cm×34cm×20.5cmとなっています。

今回はLサイズのレジ袋を使用しましたが、ちょうどよかったです。

レジ袋を取り付けた様子がこちらです。

置き場所を選ばないコンパクトサイズなので、デスクサイドや子ども部屋、寝室などの限られたスペースで使用するのに向いています！

口がしっかり開いた状態が固定されるので、ゴミを確実に袋の中に入れられて快適です。

簡易的な作りですが、すぐに組み立てて使えるので、サブでの使用やちょっとした作業部屋など、さまざまなシーンで使いやすいです。

使わない時はスリムに折りたためるのも嬉しいポイント。車移動でのアウトドアの際に持ち込んで使用するのも便利だなと思いました！

今回は、ダイソーの『ダストミニラック』をご紹介しました。

こういったゴミ袋スタンドは他店でもよく目にしますが、レジ袋サイズのものは珍しいので、ダイソーで手軽に購入できるのはありがたいです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。