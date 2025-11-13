PFU、USB接続専用にした高速ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2400」
PFUは11月13日、ドキュメントスキャナーの新製品「ScanSnap iX2400」を発表した。2025年6月に発売した「ScanSnap iX2500」の派生モデルで、ワイヤレス接続を省いてUSB接続専用としたのが特徴。ネットワーク対応機器の接続には制限がある企業向けに販売する。
カラーはホワイトとブラックの2色。直販価格は48,400円で、すでに販売中。
USB接続専用にした高速ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2400」
USB接続専用にした高速ドキュメントスキャナー。インターフェースはUSB Type-C。カバーを開けた場所にある大型タッチパネル液晶も省略し、ワンボタン操作で簡単に扱えるようにした。
ホワイトモデル
ブラックモデル
毎分45枚（A4両面カラー／300dpi）の高速両面スキャン性能や、最大100枚セット可能なオートシートフィーダー、安定した用紙搬送性能、次世代SoC「iiGA」など、基本的な性能や装備はScanSnap iX2500を継承する。
本体サイズは292×161×159mm（トレイ収納時）、重さは3.2kg。
