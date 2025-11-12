ベビー・子ども服アパレルメーカーのサントーワは、自社オンラインショップ「ZooLand」にて、2025年10月1日(水)から新作キッズスノーウェアの販売を開始しました。

これを記念し、公式Instagramにて、新作スノーウェアが抽選で7名様に当たるキャンペーンを開催中です。

累計販売枚数72万枚を突破した豊富な実績をもとに企画された、雪遊びに使えるスノーアイテムです！

サントーワ「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」

新作防寒ウェアプレゼントキャンペーン

プレゼント： 新作スノーウェア 計7名様

応募方法：ZOOLAND公式Instagram（ @zooland_official ）をご確認ください。

2010年からキッズスノーウェア製品を幅広く展開しているサントーワ。

新作商品として、スノーコンビ、ジャンプスーツ、中綿ジャケット、中綿パンツ、スノーブーツなど、雪遊びに使えるスノーアイテムが一式登場しました。

北海道で当たり前に使われている防寒ウェアを、キッズアパレルメーカーだからこそできるモノづくりで、日常でも気軽に取り入れられるようにかたちにしています。

子どもたちに“着たい”と思ってもらえる可愛さと、ママ・パパに“安心”して選んでもらえる機能性にこだわった新作です☆

表地は撥水加工で雪や水をはじき汚れにくく、防風効果もあり寒い日の雪遊びでも暖かく安心して過ごせます。

ZOOLANDのこだわり北海道仕様

北海道の「防寒の知恵」をぎゅっと詰め込んだ、“北海道仕様”の子ども用ジャンプスーツなどがラインナップ。

暖かさ・動きやすさ・耐久性を兼ね備え、デザインもキュートです！

中綿の量をしっかりふっくらさせ、ベビースノーコンビにはひやっとさせない裏地生地を採用。

中にも着込めるようサイズ感はゆったりと、ニット帽子の上からもすっぽりかぶれる大き目フードが特徴です。

お揃いのスノーブーツやフットカバー、中綿手袋で一式まとめて揃えられ、雪遊びデビューのお子様にもぴったりです。

GrinLabスノーコンビ

価格：7,590円(税込)

サイズ： 80-100cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり

お揃いでコーディネートできるアイテムが豊富なスノーコンビです。

ZOOMICスノーコンビ

価格：7,590円(税込)

サイズ： 80-100cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり

Uzulandスノーコンビ

価格：7,590円(税込)

サイズ： 80-100cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり

GrinLabジャンプスーツ (総柄)

価格：7,590円(税込)

サイズ： 80-120cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり

GrinLabジャンプスーツ (切替)

価格：7,590円(税込)

サイズ： 80-120cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバーあり

スノーブーツ

価格：3,950円(税込)

サイズ： 12-16cm

※お揃いのジャンプスーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり

中綿パンツ

価格：2,750円(税込)

サイズ： 80-130cm

※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・ジャンプスーツあり

フットカバー

価格：1,650円(税込)

サイズ： S・M

※お揃いのジャンプスーツ・スノーブーツ・中綿手袋・中綿パンツあり

ニット帽子

価格：1,980円(税込)

サイズ： S・M

※お揃いのジャンプスーツ・スノーブーツ・中綿手袋・中綿パンツあり

GrinLab中綿入りコーデュロイ襟付きジャケット

価格：3,950円(税込)

サイズ： 80-130cm

GrinLab中綿入りピーチ加工ジャケット

価格：3,950円(税込)

サイズ： 80-130cm

GrinLab中綿入り総柄刺繍ジャケット

価格：3,950円(税込)

サイズ： 80-130cm

かわいさと機能性を兼ね備えた、雪遊びにぴったりのラインナップ。

新作スノーウェアが当たるインスタグラムキャンペーンも要チェックです！

サントーワの「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雪遊びに使えるスノーアイテム！サントーワ「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」 appeared first on Dtimes.