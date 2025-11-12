雪遊びに使えるスノーアイテム！サントーワ「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」
ベビー・子ども服アパレルメーカーのサントーワは、自社オンラインショップ「ZooLand」にて、2025年10月1日(水)から新作キッズスノーウェアの販売を開始しました。
これを記念し、公式Instagramにて、新作スノーウェアが抽選で7名様に当たるキャンペーンを開催中です。
累計販売枚数72万枚を突破した豊富な実績をもとに企画された、雪遊びに使えるスノーアイテムです！
サントーワ「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」
新作防寒ウェアプレゼントキャンペーン
プレゼント： 新作スノーウェア 計7名様
応募方法：ZOOLAND公式Instagram（ @zooland_official ）をご確認ください。
2010年からキッズスノーウェア製品を幅広く展開しているサントーワ。
新作商品として、スノーコンビ、ジャンプスーツ、中綿ジャケット、中綿パンツ、スノーブーツなど、雪遊びに使えるスノーアイテムが一式登場しました。
北海道で当たり前に使われている防寒ウェアを、キッズアパレルメーカーだからこそできるモノづくりで、日常でも気軽に取り入れられるようにかたちにしています。
子どもたちに“着たい”と思ってもらえる可愛さと、ママ・パパに“安心”して選んでもらえる機能性にこだわった新作です☆
表地は撥水加工で雪や水をはじき汚れにくく、防風効果もあり寒い日の雪遊びでも暖かく安心して過ごせます。
ZOOLANDのこだわり北海道仕様
北海道の「防寒の知恵」をぎゅっと詰め込んだ、“北海道仕様”の子ども用ジャンプスーツなどがラインナップ。
暖かさ・動きやすさ・耐久性を兼ね備え、デザインもキュートです！
中綿の量をしっかりふっくらさせ、ベビースノーコンビにはひやっとさせない裏地生地を採用。
中にも着込めるようサイズ感はゆったりと、ニット帽子の上からもすっぽりかぶれる大き目フードが特徴です。
お揃いのスノーブーツやフットカバー、中綿手袋で一式まとめて揃えられ、雪遊びデビューのお子様にもぴったりです。
GrinLabスノーコンビ
価格：7,590円(税込)
サイズ： 80-100cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり
お揃いでコーディネートできるアイテムが豊富なスノーコンビです。
ZOOMICスノーコンビ
価格：7,590円(税込)
サイズ： 80-100cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり
Uzulandスノーコンビ
価格：7,590円(税込)
サイズ： 80-100cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり
GrinLabジャンプスーツ (総柄)
価格：7,590円(税込)
サイズ： 80-120cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり
GrinLabジャンプスーツ (切替)
価格：7,590円(税込)
サイズ： 80-120cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバーあり
スノーブーツ
価格：3,950円(税込)
サイズ： 12-16cm
※お揃いのジャンプスーツ・中綿手袋・フットカバー・中綿パンツあり
中綿パンツ
価格：2,750円(税込)
サイズ： 80-130cm
※お揃いのスノーブーツ・中綿手袋・フットカバー・ジャンプスーツあり
フットカバー
価格：1,650円(税込)
サイズ： S・M
※お揃いのジャンプスーツ・スノーブーツ・中綿手袋・中綿パンツあり
ニット帽子
価格：1,980円(税込)
サイズ： S・M
※お揃いのジャンプスーツ・スノーブーツ・中綿手袋・中綿パンツあり
GrinLab中綿入りコーデュロイ襟付きジャケット
価格：3,950円(税込)
サイズ： 80-130cm
GrinLab中綿入りピーチ加工ジャケット
価格：3,950円(税込)
サイズ： 80-130cm
GrinLab中綿入り総柄刺繍ジャケット
価格：3,950円(税込)
サイズ： 80-130cm
かわいさと機能性を兼ね備えた、雪遊びにぴったりのラインナップ。
新作スノーウェアが当たるインスタグラムキャンペーンも要チェックです！
サントーワの「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」の紹介でした。
