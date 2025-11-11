¡ÚÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Û¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÇÑ¥×¥é¤ò»È¤Ã¤¿ame¤Î¥Ô¥¢¥¹
Ï·ÊÞ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ
Ï·ÊÞ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¥á¡¼¥«¡¼¡ÖËÜÂ¿¥×¥é¥¹¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öame(¥¢¥á)¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¤Î¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ10·î25Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¡¢Å¸Í÷²ñ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öame¡×¤Ï¡¢1946Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¥á¡¼¥«¡¼¡ÖËÜÂ¿¥×¥é¥¹¡×¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÉÔ²ÄÈòÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ¥×¥é(ÇÑ´þ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯)¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢2008Ç¯¤è¤êÇÑ¥×¥é¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¥¢¡¼¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öame¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤òË¤«¤ËºÌ¤êÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Î¸÷¤È¿§ºÌ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°õ¾ÝÇÉ¤ÎÅÂÆ²¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Î·æºîÌó70ÅÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë½¸·ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¼¼Æâ²è¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ë°õ¾ÝÇÉ¤Î²è²È¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤Î¤¢¤ê¤«¤äÉ½¸½¾å¤ÎÄ©Àï¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡Öame¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Î¸÷¤È¿§ºÌ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤ò³è¤«¤·¤¿3¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¤È¥É¥¬¤ÎºîÉÊ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Î¸÷¤È¿§ºÌ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¸÷¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£
¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¡Ù¤Î¿§¸¯¤¤¤ä¸÷¤ÎÉ½¸½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢
¥É¥¬¡Ø²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü(¥Ù¥ì¥Ã¥ê²È)¡Ù¤Î¿§¸¯¤¤¤ä¸÷¤ÎÉ½¸½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ6,820±ß(ÀÇ¹þ)¡£
[caption id="attachment_1463531" align="aligncenter" width="600"] º¸¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü(¥Ù¥ì¥Ã¥ê²È)➀¡¿±¦¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á➀[/caption]
[caption id="attachment_1463532" align="aligncenter" width="600"]
º¸¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü(¥Ù¥ì¥Ã¥ê²È)¢¡¿±¦¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¢[/caption]
¸÷¤ÎÊÑ²½¤ä¿§ºÌ¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Öame¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÅÀÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¡£
[caption id="attachment_1463530" align="aligncenter" width="600"]º¸¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü(¥Ù¥ì¥Ã¥ê²È)£¡¿±¦¡§ame ¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥° ¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á£[/caption]
¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×Å¸¤Î²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¸÷¤òÅ»¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
ame HP¡§https://ame-re-plastic.jp
ËÜÂ¿¥×¥é¥¹ HP¡§https://www.hondaplus.co.jp
¢£¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì
´ü´Ö¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à7-7
HP¡§https://www.orsay2025.jp
(»³ËÜ¤¨¤ê)