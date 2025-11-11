¡ÚBRICKROID¡Û¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥¤¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸¡ª
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤è¤ê¡¢¥á¥«¥¹¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØBRICKROID¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥í¥¤¥É¡Ë¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
BRICKROID¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥í¥¤¥É¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³³Ú¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤é¤ì¤¿Á´¹âÌó5cm¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¾þ¤ë³Ú¤·¤µ¤ÈÍ·¤Ö³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈºîÉÊ¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¡£ÊÂ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¢¤Ë¤ÏÄ¾·Â5mm¤ÎÆÌ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤ÊÀÜÂ³·ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¤ÎÂæºÂ¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±À£Ë¡¤ÎÈÆÍÑÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯´á¶ñ¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤À¡£
¼ç¿Í¸øµ¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Éý¹¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÆ±°ì¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂ³¡¹Î©ÂÎ²½¡£
¼ó¡¢ÏÓ¡¢µÓ¤¬²ÄÆ°¡£ÊÂ¤ÓÎ©¤Á¤äÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
·àÃæ¥µ¥¤¥º¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤¿Âç·¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿ÍÊª¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖBRICKROID ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡×¡ÖBRICKROID ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·2¹æµ¡¦Á¡×¡ÖBRICKROID ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡×¤Î3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤«¤éÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª¡¡Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ä¡ä¡äBRICKROIDÂè1ÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
