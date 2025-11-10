【モスバーガー&カフェ】初の“お粥メニュー”登場! だし香る「和風粥」「台湾風粥」が新定番に
モスフードサービスは、11月12日から、全国の「モスバーガー&カフェ」全76店舗で新メニュー「あごだし香る 和風粥」と「鶏だし香る台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」を定番商品として販売する。
イートイン限定メニュー「あごだし香る 和風粥」イメージ
同商品は、「モスバーガー&カフェ」で初となるお粥メニューで、時間限定(〜10:30および15:00〜)・イートイン限定メニューとして提供するほか、レトルトパウチのテイクアウト専用商品も同時に販売する。
「あごだし香る 和風粥」(600円)は、焼きあご、昆布、鰹節でとっただしが香る、優しい味わいの和風粥。うるち米に、スケトウダラ、にんじん、小松菜、油揚げなどを加え、彩り豊かに仕上げられており、別添えのごま油をかけると、香ばしさがプラスされ、より豊かな風味を楽しめる一品。
イートイン限定メニュー「鶏だし香る 台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」イメージ
「鶏だし香る 台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」(600円)は、野菜や肉などたくさんの具材を使った台湾のお粥である「鹹粥(シェンゾウ)」をモス流にアレンジしている。
鶏がらスープをベースにし、コクのある濃いめの味付けが特徴で、16種類の雑穀米やうるち米に、キャベツ、にんじん、セロリ、鶏むね肉、たけのこ、干しえびなど、具材をたっぷりと使用した満足感のある一品。本商品も、別添えのごま油をかけることで、より豊かな風味を楽しめる。
なお、どちらの商品もドリンクセット対象となる。
テイクアウト専用商品「物販 あごだし香る 和風粥」
テイクアウト専用商品「物販 鶏だし香る 台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」
「物販 あごだし香る 和風粥」(600円)および「物販 鶏だし香る 台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」(600円)は、イートインメニューと同じ味をテイクアウト専用のレトルトパウチ商品として販売。袋のまま湯煎、または別容器に移して電子レンジで温めるだけで、いつでも手軽に優しい味わいを楽しむことができる。
なお、両商品ともに終日販売の商品で、ごま油は付かない。また、ドリンクセットの対象外となる。
