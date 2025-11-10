同じ医師でも“開業医は年収2600万円、勤務医は1400万円”。「開業医になっても儲からない」という噂は実際どうなの？

勤務医・開業医の年収を比較

勤務医（病院などの医療機関に雇用されて働く医師）の平均年収について、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、医師の平均年収は約1436万円とされています。

一方、同じく厚生労働省の「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）」によれば、開業医の平均年収は約2637万円とされ、勤務医のほぼ2倍という結果です。

ただし、これはあくまで平均値であり、実際の収入には幅があります。勤務医でも年収が1500万円を超える人がいる一方で、開業医でも収入があまり伸びないケースもあり、診療科によっても差があります。



開業医が「儲からない」と言われる理由は？ 初期投資、経費、税負担、長時間労働

開業医の年収は高い傾向にありますが、一般的に税金・社会保険料・設備更新費・借入金の返済などが差し引かれるため、開業医の自由に使える手取りがそのまま高いとは限らないのです。

例えば、年収2000万円の開業医でも、社会保険料・所得税・住民税などを差し引くと、手取りは1100万円程度になってしまうケースもあります。さらに、経営には以下のようなリスクも伴います。



●患者数の変動

●医療機器の導入・更新

●人件費、家賃、光熱費などの固定費負担

●医師自身が体調を崩した場合の収入減



このように、「年収が高い＝儲かっている」とは一概に言えません。収入の安定性や経営環境も含めて判断することが重要です。勤務医であれば、雇用契約によって安定した給与が得られ、経営責任も少ないというメリットがあります。

したがって、「開業しても儲からない」という噂は、正確には「大きく稼げる可能性があるものの、立地や経営戦略を誤ると儲かりにくい」という意味で捉えるのが適切でしょう。



開業医の過酷な労働環境

東京保険医協会が、「開業医」として協会に登録されている都内の無床・有床診療所の会員4177人を対象に行った「開業医実態意識基礎調査」によると、1日の実労働時間が「11時間以上」の医師は18.4％、「9～11時間未満」は28.8％に上り、約半数が長時間労働を強いられている実態が明らかになりました。

健康や疲労に関する指標にも、警戒すべき兆しが見られます。「健康に問題はあるが診療に影響ない」とした回答が24.3％、「健康問題で診療に多少影響がある」が5.4％で、あわせて約3割が何らかの健康問題を抱えていると答えました。

さらに、日常的な心身の疲労についても、3割を超える医師が慢性的な疲労を訴えています。

労働時間の長期化と休日の不足が重なることで、十分な回復の機会が得られず、症状を自覚しながらも業務を優先せざるを得ない状況が、一部で常態化していると考えられます。



まとめ

開業医は平均年収こそ高い傾向にあるものの、経営リスクや健康への負担も無視できません。一方、勤務医は安定した給与と福利厚生がある反面、収入の上限は病院の規模やポジションなどに左右されます。

つまり、「開業＝高収入」「勤務＝安定」といった単純な図式ではなく、収入の伸びしろを重視するのか、安定と働きやすさを取るのかによって、最適な働き方は異なるといえるでしょう。



