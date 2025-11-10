【中日】球団創設90周年記念事業、「ファンとともに創る！等身大『着せ替えドアラ』プロジェクト」が始動！
中日は10日、球団創設90周年である2026年をファンとともに盛大に祝うため、「みんなで等身大『着せ替えドアラ』を作ろう！プロジェクト」を始動することを発表した。
このプロジェクトは、マスコットキャラクターのドアラの着せ替えができる等身大モニュメントを制作し、2026年オープン戦からバンテリンドームナゴヤに設置し、来場するファンの皆様をお出迎えする。
「着せ替えドアラ」は2026シーズンのホームユニホームに加え、昇竜ユニホームやファンクラブ20周年限定ユニホームなど、その日の試合で選手が着用するユニホームに着替えをして、ファンの皆様をお出迎えする予定。さらに複数のパターンの型を用いることで、いろいろなポーズに変身することが可能。これは、バンテリンドームナゴヤにご来場いただくファンの皆様の新たなフォトスポット、そして交流の場となることを目指していく。
▼ プロジェクト名
・中日ドラゴンズ球団創設90周年記念！みんなで等身大「着せ替えドアラ」を作ろう！
▼ 目標金額
・5,000,000円
▼ 受付期間
・2025年11月14日(金)正午〜2026年1月18日(日)23:59
▼ プラットフォーム
・本プロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて実施します。
▼ 方式
・All-in方式（目標金額の達成有無にかかわらず、ファンディングは実行されます）
▼ ご支援金の利用用途
支援いただいた支援金は、以下に充当させていただきます。
・ドアラ等身大モニュメントの製作費
・本プロジェクトの返礼品の製作費
・3月予定のお披露目に関わる運営費
・3月予定の中日スポーツ支援御礼広告掲載
・その他プロジェクトに関わる費用
・クラウドファンディング手数料
※多くのご支援をいただいた場合、様々な90周年関連事業に充当させていただき、
2026年シーズンを通してファンの皆様が楽しんでいただけるよう還元させていただきます。
▼ 主な限定リターン品のご紹介
今回のクラウドファンディングでしか手に入らないオリジナル限定リターン品を多数ご用意しています。
・等身大ドアラと同じポーズのフィギュア
ユニホームのディテールまで忠実に再現した、1/4スケール（約50cm）や1/10スケール
（約20cm）のフィギュアなど。
・ドアラ直筆サイン入り、当プロジェクト限定ロゴボール（50,000円）。
・当プロジェクト限定6種グッズコンプリートセット（22,000円）。
・ドアラクリアカード（3,000円）：2026年シーズンホームユニホームバージョンとファン
クラブユニホームバージョンの2種類。
・デジタル感謝状（1,994円）：ドアラと等身大ドアラの記念写真とデジタルサイン入りの
感謝状をメールで送付。