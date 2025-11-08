この記事は2025年5月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

仕事中、ちょっと一息。温かいコーヒーで眠気を吹き飛ばしたかったのに、淹れておいたコーヒーがいつの間にかぬるくなっていて、やる気をなくしちゃったことってありませんか？

マーナの「ダブルウォールカラフェ」は二重構造の耐熱ガラスでできており、冷たいものは冷たいまま、温かいものは温かいまま飲むことができるカラフェ（コーヒーサーバー）。おうちに一つあると便利なアイテムです。

マーナ (marna) ダブルウォールカラフェ (530ml/耐熱ガラス) 結露しにくい 二重構造 (ピッチャー/コーヒーサーバー) ガラスポット 麦茶ポット 耐熱ガラスポット カラフェ 保冷 Ready to K794BK 3,850円 Amazonで購入する PR PR 3,300円 楽天で購入する PR PR 3,850円 Yahoo!ショッピングで購入する

淹れたてでも手で持てる。熱くないカラフェ

淹れたてのコーヒーを通常のガラスやプラスチック製コーヒーサーバーに入れると、熱くて持てないですよね。

しかし、この「ダブルウォールカラフェ」は二重構造の耐熱ガラスで作られているので、熱さを気にせず淹れたてのコーヒーを直接手で持って注げます。

二重構造になっていると温かいものは冷めにくく、冷たいものは結露しにくくなる効果が。

普通のマグカップより保温力が優れているので、時間がたっても、温かくてホッとするコーヒーを飲むことができます。

仕事中も自分のデスクの傍らに、常備しておきたいですよね。

冷蔵保存、電子レンジ加熱も可！ 使い方は無限大

「ダブルウォールカラフェ」にはフタもついており、冷蔵保存や電子レンジ加熱もできます。

レモンやミントを入れたフレーバーウォーターなども、これでサッと楽しめますよ。

2種類のサイズを展開

「ダブルウォールカラフェ」は、300ｍlと530mlの2種類のサイズがあります。

300ｍlは1〜2杯分、530ｍlは2〜4杯分。人数に合わせて使える、おうちでもドリップしやすいサイズ展開になっています。

ボトルについた印で何杯分か、分量がわかるのもポイントです。

お手入れのしやすさも魅力のひとつ

フタと本体の2パーツになっていて、フタを外した口の部分が広くなっています。

広口で手が入りやすくなっているので、洗う時もラクチン。角のないなめらかな形になっているので、底の方までしっかりと洗えます。

さらに、食器洗い乾燥機を使用できるのも嬉しいですよね。

マーナの「ダブルウォールカラフェ」は、よりおいしくコーヒーを楽しめるように開発されたアイテムです。

ぜひ、今までよりもストレスフリーなコーヒーライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。

