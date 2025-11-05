「ロンTよりもキレイ・ニットのように膨れない」ブラウスのようなトップス





「着ぶくれしない」ブラウスのように柔らかいトップス

ブラウスのように上質な風合い、アウターを着ても膨れない厚み、スタイルアップに効くシルエット。ゴワつきや固さもなく柔らかい。肌あたりがいい・シワにならない。シンプルでも、そんなメリットを多く含むトップスをご紹介。







デコルテをキレイに見せるネックライン

黒カップインスクエアネックロンT（ICBコラボ）／OUR WACOAL（ワコールお客様センター） 顔まわりを品よく引き立てる、開きが広めのカッティング。エフォートレスな素材にしぼれば、肌を見せても好感度の高い仕上がり。適度にハリがあるコットンリブ素材。カップつきのため１枚で完結。直線的なラインで首まわりをよりすっきり強調できる。







総レースでも華々しすぎないクロシェニット

アイボリーニットトップス／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） ボディラインに吸いつくように、かつ締めつけもない。絶妙な伸縮性をもたせた上質なクロシェニット。ハンドメイド感の漂うぬくもりのある風合いで、レースがナチュラル仕様に。スマートな高めのネック。







ドレッシーなサテン素材を遊びの効いたすそで

ダークブラウンハイネックトップス／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース） 柔らかく着心地も抜群でボディラインをキレイに見せるサテンの縦落ち感。すそに向かって流れるようなシルエットと、特徴的な背面のすそのカットで、アウトスタイルも絵になる。







