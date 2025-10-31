30代、40代と年齢を重ねても若々しい人は、夏の紫外線ダメージとどのように向き合っているのか。美容やファッションに精通し、様々な分野で活躍する3名に、リアルな愛用品とアイテム選びのポイントを教えてもらった。

モデル・櫻井貴史さんのレスキューケア

元々肌トラブルの少ない普通肌ですが、近年は毛穴やハリ不足が気になるように。仕事柄、多くのコスメに触れるため、まずは試して確かめ、良いものを厳選して使い続けています。紫外線対策としては、日焼け止めだけでなく、UVカットカーテンや日傘で直射日光を避けています。

profile

日本一雑誌の表紙を飾った日本人男性モデルとして知られる。美容ジャーナリストとして各種美容メディアにて執筆、審査員、コメンテーターとして活躍。

リポソーム型サプリメントでビタミンＣ・Ｄを効率良く摂取

Lypo-C

リポ・カプセル ビタミン C＋D

8964円（30包入）

吸収性を追求した独自のリポソーム技術により、水溶性のビタミンCと脂溶性のビタミンDを一度に効率良く摂取できる液状サプリメント。細胞膜と同じ「リン脂質」でできたナノサイズのカプセルで、体内にスムーズに届く。

「日焼け後の髪や頭皮をやさしく保湿しつつ、身体の内側からもケア。ビタミンC、Dを配合したリポソーム型サプリメントを摂取し、コンディションを整えています」（櫻井さん）

高濃度のビタミンＣ誘導体（※3）がやさしく健やかな肌に整える

newtra vc

newtra vc PURE SERUM 20N homme

1万6500円（30ml）

安定型中性ビタミンC誘導体「MIRAVC」（※1）を高濃度（※2）配合した美容液。毛穴（※3）やキメ、くすみ（※4）などの肌悩みにアプローチする。保湿成分として天然由来のセラミド（※5）、コラーゲン（※6）、エラスチン（※7）も配合。

「私が監修した本品は、ビタミンC誘導体、天然由来の保湿成分を配合し、肌を健やかに保つケアに適しています。7種類の添加物フリー（※8）で、敏感肌にも使いやすい処方です（※9）」（櫻井さん）

※1：アスコルビルグルコシド、炭酸水素Na（整肌成分） ※2：同社比 ※3：肌の引き締めにより毛穴を目立ちにくくすること ※4：乾燥により肌がくすんで見える状態 ※5：スフィンゴ糖脂質 ※6：加水分解コラーゲン ※7：加水分解エラスチン ※8：パラベン、エタノール、シリコーン、鉱物油、フェノキシエタノール、着色料、香料 ※9：すべての人に刺激がないわけではありません

自然な寝姿勢を保つまくらが“睡眠美容”をサポート！

ノルディックスリープ

カイロプラクティック ピロー カバー付き

2万5300円

中材には通気性と弾力性を兼ね備えた特許素材「フォスフレイクス」を使用。仰向け・横向き両方の寝姿勢に対応する独自のカーブ構造により、首と肩を最適にサポートする。ホコリが立ちにくく、丸洗いや乾燥機の使用も可能だ。

「睡眠は肌の回復にも影響大。睡眠環境において特に大事だと感じるのがまくらです。本品は首や頭を自然に支えてくれる感覚が心地良く、睡眠の質が格段に上がりました」（櫻井さん）

スタイリスト・大山シュンさんのレスキューケア

テカリやベタつきが気になりつつも、インナードライ気味で赤みも出やすいため、低刺激で保湿力の高いアイテムを選んでいます。シミもできやすい肌質なので、季節や天気を問わず、日焼け止めは習慣化。日差しの強い日は帽子やカラーレンズ入りのメガネを必ず着用します。

profile

メンズファッションの専門家。登録者数35万人超のYouTubeチャンネルでは、オシャレの基本を解説している。「10着で十分」（三笠書房）など著書も多数。

お風呂上がりの育毛ケアに！天然由来成分が頭皮環境を整える

無印良品

植物発酵液 薬用スカルプローション

1390円（150ml）※医薬部外品

有効成分のグリチルリチン酸2K、センブリエキスを配合した天然由来成分100%（※10）の育毛ローション。ツボクサエキスやカモミラエキスなど10種の植物由来うるおい成分が、頭皮と毛髪を健やかに保つ。弱酸性で5つのフリー処方（※11）。

「薄毛対策として、お風呂上がりに頭皮マッサージをしながら使っています。スプレータイプで塗布しやすく、ベタつきのないスッキリ爽快な使い心地です。リピートしやすい価格なのもグッド！」（大山さん）

※10：天然成分を化学的に反応させた成分を含む ※11：合成香料無添加、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、シリコンフリー

セラミドの働きを補い全身にうるおいを与える

キュレル

ディープモイスチャースプレー

1980円（150g）※医薬部外品

乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計の保湿スプレー。微細化したセラミド機能成分（※12）が角層まで浸透し、ひと吹きでうるおいのある柔らかな肌に保つ。肌荒れを防ぐ消炎剤（有効成分）配合。手の届きにくい背中や腰など全身に使える。

※12：ヘキサデシロキシPGヒドロキシエチルヘキサデカナミド

「一年中愛用しているアイテム。低刺激なので、日焼け直後の応急処置用として、外遊びの際にも欠かさず持ち歩いています。乾燥や赤みが気になるときは、たっぷり使ってうるおいを補給します」（大山さん）

シーンを問わず広めのツバで日光からの肌を守る

ザ・ノース・フェイス

ゴアテックスハット

8470円

コットンライクな生地でベーシックなデザインに仕上げた防水ハット。防水透湿素材としてePEメンブレン使用のGORE-TEXプロダクトを採用している。やや硬めの広いツバにより、雨に濡れても形状を保持しやすい。4色展開。

「ツバが広めで日避けに最適。着こなしの邪魔をしないミニマルなデザインと防水仕様で、街歩きからアウトドアまで活躍します。紫外線対策を強化するなら『ホライズンハット（※13）』もオススメ」（大山さん）

※13：UPF15-30、紫外線カット率85％以上。6600円

美容芸人 きつね・大津広次さんのレスキューケア

乾燥肌なので、刺激が少ないものを選ぶようにしています。日焼け止めは白浮きを避けるため、肌色に合ったパウダータイプを使用。田中みなみさんにオススメの美容法を聞いたところ、ビタミンCをこまめに摂るように心がけているそうなので、真似して取り入れています。

profile

1989年7月24日生まれ、大阪府出身。お笑いコンビ・きつねのツッコミ担当。芸人界でも有数の美容好きとして知られ、成分や美容法に関する知識も豊富。

髪の健康に必要なタンパク質を低脂質でムダなくチャージ

SAIJIRUSHI

ソイプロテイン

2980円（1kg）

脂質の少ない大豆由来のタンパク質を摂取できるプロテインパウダー。ノンフレーバーに加え、リッチチョコレートやミルクティーなどバラエティ豊かなフレーバーを用意し、飽きずに飲み続けられる。溶けやすく、ダマになりにくい。

「ヘアケアには亜鉛や植物性タンパク質で対応。プロテインは、吸収速度や美容効果を鑑みてソイをメインに。本品にブルーベリーと豆乳を入れ、ミキサーにかけたドリンクを朝食にしています」（大津さん）

攻めのエイジングケアが叶うヒト型幹細胞×ナノキューブ配合

MIMURA

ヒト幹細胞コスメ hitogata

スキンローション

1万3200円（120ml）

肌本来の美しさを引き出す「ヒト型幹細胞培養液」と、浸透力を高める（※14）「ナノキューブ」配合のエイジングケア化粧水。ミネラル、酵素、ビタミン、アミノ酸を含む天然由来のフムスエキスをはじめ、保湿成分も豊富に配合。

※14：角質層まで

「しっかりと肌に浸透している感覚があり、夜にエアコンをつけたまま寝ても、モチモチ感を維持した状態で朝を迎えられます。肌との相性が良く、油分などで肌荒れを起こすこともありません」（大山さん）

ハイドロキノン配合クリームでシミやそばかすを予防・改善

ビハクエン

ハイドロキノン4％ トリートメント

2530円（20g）

ハイドロキノンを4％配合した部分用の美白クリーム。シミやそばかすなどの原因となるメラニン色素の生成を防ぎ、すでにできたシミの集中ケアにも役立つ。綿棒などで気になる部位に薄く塗り込む。（※15）

※15：肌が弱い人やハイドロキノンを初めて使用する人は、濃度2％以下の製品を推奨。ハイドロキノンの使用中は紫外線による色素沈着に特に注意が必要です。かゆみや刺激を感じる場合はすぐに使用を中止してください

「シミが気になる箇所には、夜にハイドロキノン配合のクリームを塗って対処。どうしても消えないシミは、紫外線が弱くなる10月頃を目処に美容皮膚科のレーザー治療で除去しています」（大山さん）

