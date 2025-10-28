客のとんでも発言に怒り！「スーパーだからいいとでも？」オープン前の自動ドアをこじ開けて入店する迷惑客【作者に聞く】
スーパーの開店時間よりも前に自動ドアを無理やり開けて入ってくるお客がいる。狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、自分勝手な迷惑客を描いた実録漫画『疑問』をお届けしよう。
■「迷惑行為でしかないので、ご理解ください」
人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」を手掛ける作者の狸谷さんに、このようなお客について訊ねると「風除室的なところにベンチが置いてあるような造りの店舗なら、ベンチでお掛けになってお待ちください的なことを言えるのですが、開店準備中の店舗内で『品物見たいから入れろ！』『今買いたいからレジ開けろ！』というのは迷惑行為でしかないです。ご理解いただきたいです」と、正直かつ真っ当な意見を述べてくれた。
開店前にも関わらず入店したがるお客、動かない自動ドアを無理やりこじ開けてでも入ってくるのは、店内の従業員が働いているのが見えているからかもしれない。当然「準備中だから」と入店を拒否すると、「じゃあ、なんで自動ドアの鍵開けてんだよ」というお客。自動ドアの鍵を開けているのは準備の一環であり、入って良いという合図ではないことをわざわざ伝えないといけないのだろうか？
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
