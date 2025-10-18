¡ÖÄË¤¡¡ªÌµÄË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!!¡×¡ÈÌµÄËÊ¬ÊÚ¡É¤ÏÄË¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª3¿ÍÌÜ¤Ç½é¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¥È¥é¥¤¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï´°Á´¤ÊÌµÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡ÖÏÂÄË¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¼ê½Ñ¼¼¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¡Ö¥ª¥Ú´Ç¡×¤Î¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó(@john11050250)¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤òÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÌ¡²è¤ËµÏ¿¤·¤¿¡Ö»°¿ÍÌÜ¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¥ì¥Ý¤À¤è¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£ÌµÄË¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤äÇØ¹ü¤Î·Á¤È°å»Õ¤ÎÏÓ¤¬½ÅÍ×¡ª
ËÜºî¡Ö»°¿ÍÌÜ¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¥ì¥Ý¤À¤è¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¿ÍÌÜ¤Î¤È¤¤ËÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¡ØÌµÄË¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄË¤Ç»º¤ó¤Ç¤½¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤³¤½¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÍÄË¤Ç¤ÎÊ¬ÊÚ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤Î¤È¤¤ÏÆæ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÄË¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¤Æ...¡£¤½¤Î¼«¿®¤â¥Ð¥¥Ð¥¤ËÀÞ¤é¤ì¤Æ¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÌµÄË¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î½é»º¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡ØÌµÄË¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµÄË¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµÄË¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤äÇØ¹ü¤ÎÏÑ¶Ê¶ñ¹ç¤¬¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ÎÏÓ¤Ë¤è¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¤È¡¢Ëã¿ì²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»º²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬Ãí¼Í¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥À¥á¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾ì¿ô¤³¤Ê¤·¤Æ¤ëËã¿ì²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Î¼Â¤À¤È¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëã¿ì²Ê¤ÎÀèÀ¸¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤Î·Ð²á¤â¤è¤¯¡¢4Æü¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿ÈÂÎ¤¬³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¾å¤Î2¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÁÇÅ¨¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°å»Õ¤ÎÉ×¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤â¥ª¥Ú´Ç¤Î¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó(@john11050250)
