花王は、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」から、お洗濯時に入れるだけで香りづけできる「ハミングフレア アロマビーズ」を2025年11月1日に発売します。

「ハミングフレア アロマビーズ」

記事のポイント 洗濯用の香りづけ剤は、P&Gのレノア「アロマジュエル」が先行していましたが、花王「ハミングフレア」からもアロマビーズがついに登場。これだけで長持ちする香りを楽しめるほか、柔軟剤と組み合わせて香りのバリエーションを楽しむのもOK。お洗濯の時間をポジティブなものに変えてくれます。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

本品は、衣類の香りを楽しみたい方に向けた、ビーズ型の洗たく用香りづけ剤です。いつもの洗たくにプラスして、ビーズを洗たく槽に入れるだけで、上質で華やかな香りを楽しめます。色とりどりのビーズで見た目も楽しく、洗たくを楽しい時間へと導きます。

ニオイが気になる衣類には、洗たくネットに洗たくものとビーズを一緒に入れて洗たくするのもオススメです。

また、柔軟仕上げ剤と組み合わせることで、香りのバリエーションを自由に楽しめるのも特長です。

溶けやすさを実現するため、顆粒に小さな“すき間”をつくる特殊加工を施した「フレグランスポケット製法」で製造したビーズ（特許出願中）を、花王で初めて採用。洗たく後の溶け残りを気にせず、ストレスフリーな洗たくをかなえます。

さらに、洗たくによる衣類の色あせを防ぎ、お気に入りの衣類を長持ちさせます。

香りは、ローズやジャスミンが織りなす華やかな香りに、高貴な印象のアンバーやバニラをブレンドした「フローラルスウィート＆ローズの香り」と、柔らかいグリーンフルーティの香りに、ほのかなムスクと爽やかなミューゲをブレンドした「フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」の2種類。

ドラム式、タテ型洗たく機どちらでも使用可能。洗剤や柔軟仕上げ剤、漂白剤はいつも通り使用できます。すすぎ1回でもOKです。

新製品の発売に合わせ、「ハミングフレア」イメージキャラクターの石原さとみさんを起用したTVCMも放送予定。

この新TVCMの世界観を表現した体験型のポップアップイベント「ブルーミングランドリー（BLOOMING LAUNDRY BY HUMMING FLAIR AROMA BEADS）」が、2025年10月30日（木）から11月10日（月）までの11日間、東京・渋谷区の特設会場で開催されます。

会場で世界観を体験した人には、全員に2種の香調のトライアルサイズがセットでプレゼントされます。いち早く「ハミングフレア アロマビーズ」を試してみたい人はぜひ会場へ足を運んでみてください。

BLOOMING LAUNDRY BY HUMMING FLAIR AROMA BEADS

所在地 「三千里跡地」（東京都渋谷区神南1丁目23-8）

アクセス 渋谷駅から徒歩1分（渋谷駅前交差点前）

参加条件 なし（先着順でご案内・体験無料・登録不要）

花王 「ハミングフレア アロマビーズ」 発売日：2025年11月1日 オープンプライス

