【セリアの110円スマホグッズ】が優秀！「高見えする」「微妙な角度の調整も◎」

日常に欠かせないスマホをもっと快適に使えそうな「110円スマホグッズ」が【セリア】から登場しています。プチプラとは思えない高見えデザインや、落下防止や微妙な角度の調節がしやすいなどの機能性の高さで、スマホライフをアップグレードしてくれそうです。売り切れ必至の良コスパなので、早めのチェックがおすすめです。気分に合わせていくつか使い分けてみてもいいかも。

手元をふわっと彩るアクセ感覚ストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

軽やかなチュールレースがふんわりと手元を包み、まるでアクセサリーのように可憐な印象をプラスします。ふわっとボリュームのあるフリルデザインが手首を華奢に見せてくれそうなのも嬉しいポイント。スマホが落下するのを防止しながら、ファッション小物のようにも楽しめそうな優秀アイテムです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「チュールは柔らかく、手首につけてもチクチクしません」とのこと。

挟むだけでスマートに落下防止

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

レポーターとも*さんが「ナスカンで取り外しがしやすく、ゴールドカラーで高見えする」と紹介しているスマホ落下防止用リング。透明シートをスマホケースに挟み込むだけで、簡単に取り付けられそうな便利なアイテムです。ケースのデザインを邪魔しない、すっきりとした見た目がスマートで、大人女性も使いやすそうなのも嬉しい。指を引っ掛けて使うのはもちろん、ストラップを付けたりバッグに付けたりと、シーンや好みに合わせて活用できそう。

機能も可愛さも備えた欲張りデザイン

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

指にフィットしてスマホの落下を予防できそうな、可愛さ満点のスマホグリップ。プクッとした透明感のあるクマ型デザインの中にラメが入っており、動かすたびにキラキラと反射します。シンプルながらも存在感のあるデザインで、見るたびに気分が上がりそう。なんと土台が伸縮し、スマホのホールド使いだけでなくスタンド使いもでき、便利そうなのも魅力的。

六角形フォルムの高見え上品リング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

淡いシェル風の六角形のフォルムが目を引く、110円とは思えない高見えデザインのスマホリング。光の当たる角度によってほんのりと艶めきが変化し、シンプルなスマホケースにも大人っぽく洗練されたアクセントをプラスしてくれそう。レポーターとも*さんによると、「リング部分は、クルクルと360°回転するので、指につけた時やスタンドとして使用するときの微妙な角度の調整もOK」とのこと。デザインと機能性の両方を兼ね備えた優秀アイテム、ぜひゲットして。

writer：タニメグミ