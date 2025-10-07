任天堂公式（マイニンテンドーストア）によるNintendo Switch 2の招待販売が第1回招待の購入期間を迎えた。本記事では、招待販売の振り返りと年内に控えているNintendo Switch 2向けタイトルの販売スケジュール、現在明かされている情報をまとめてお伝えする。

Nintendo Switch 2本体の招待販売は、これまで任天堂公式が行っていたNintendo Switch 2の第5回抽選販売に当選しなかった人を対象としている。そのため、現在手続きをしていない人は対象外だ。第3回招待までに案内が届いた人は年内に届けられる配達スケジュールを予定している。

第1回招待販売の結果が10月6日午後以降より発表されており、メールおよびニンテンドーアカウントの「あなたへのお知らせ」で確認できる。基本的には届くように設定されているが、招待販売の特設ページで随時更新されているため、分からなくなった場合は都度見るようにしよう。

招待販売への案内が来た場合は、指定された期間内に希望の種類のNintendo Switch 2本体および周辺機器を購入できる。第1回招待販売の購入期間は10月7日午後以降から10月15日11時まで。11月以降順次発送、11月20日までに届けられる予定だ。『マリオカート ワールド』同梱版や多言語版の選択や、Nintendo Switch 2 Proコントローラーといった売り切れの多い周辺機器も買うチャンスだ。

ここからは、年内に販売される予定のNintendo Switch 2向けゲームタイトルの発売日や、現在明かされている情報をまとめる。

10月16日には、ミアレシティでの冒険を描くシリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が発売される。本作はシリーズでも初となる、ポケモンとトレーナーがリアルタイムで動くアクション要素が大きく盛り込まれている。

本タイトルはNintendo Switch版も販売される。ゲーム内容に違いはなく、Switch版でもアップグレードパスを購入することでSwitch2版へ移行することが可能だ。Switch2版とアップグレードパスを含むSwitch版はともに8,100円（税込）が設定されている。

続いて、11月6日には『ゼルダ無双 封印戦記』が発売される。『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の過去の世界、太古の封印戦争を無双のアクションで掘り下げる作品だ。

基本的にNintendo Directでゲーム映像を含む最新情報を公開しているが、10月6日に新キャラクター5名の発表が公式サイトで行われている。最新情報を知りたい人は確認しよう。

そして年末に近い11月20日に、『カービィのエアライダー』が発売される。『カービィのエアライド』の続編として22年ぶりに発売されるレースゲームだ。

本作ディレクターの桜井政博が紹介・実機プレイする『カービィのエアライダー Direct』が8月に開催され、ゲームシステムについて50分弱紹介した。

本作についての情報を知りたい場合は、この動画を見るとほとんどカバーできる。さらに『カービィのエアライダー Direct』の第2回放送も決定しているため、発売前にも追加の情報が来るだろう。

今回紹介した3作品だけでも、おおよそ2週間間隔で発売される。Switch2を購入できた人は、今年の終わりまでどのタイトルで遊ぶのか計画するとよいだろう。

なお、第2回招待の案内は10月末頃に予定されている。

