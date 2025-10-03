『ワンパンマン』第3期の新PV解禁 S級ヒーロー集合！第25話あらすじ＆場面カット
テレビアニメ『ワンパンマン』第3期のPV第2弾が公開された。あわせて第1話（通算25話）のあらすじ＆場面カットが公開された。
【画像】S級ヒーロー集結！ニート化中のサイタマ 公開された第3期の場面カット
PV第2弾では、ついに始まるヒーロー協会VS怪人協会！その激しい戦いの始まりを予感させるシリアスな展開の中、サイタマはいつも通りで…！？ キービジュアルで描かれている怪人協会の幹部たちもPVで登場。目覚めたガロウの行方や、Ｓ級ヒーロー達と怪人協会幹部たちの戦いを見ることができる。
■第25話あらすじ
怪人協会の急襲で支援者の息子を誘拐されたヒーロー協会。S級ヒーローが集合し救出作戦が練られていた。フブキは壊滅したフブキ組にサイタマを勧誘するのだが…。その頃、怪人協会のアジトでガロウが目を覚ます。
■放送局
テレビ東京 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
テレビ北海道 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
テレビ愛知 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
テレビ大阪 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
テレビせとうち 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
TVQ 九州放送 10 月5 日から毎週日曜日23:45〜
BS テレ東 10 月6 日から毎週月曜日24:30〜
■STORY
趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。
3 年間の特訓により、あらゆる敵を一撃で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、職業と
してのヒーローが所属する組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。
そんなある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。
S 級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られる。
一方、ヒーロー達との戦いの最中怪人協会に連れ去られた“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。
