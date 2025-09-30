【TDS】きょうで終了『ビッグバンドビート』 19年間の歴史に感謝の声 “BBBありがとう”
東京ディズニーシーの人気ショー『ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜』が9月30日の公演をもって終了。SNSなどでは、終了を惜しむ投稿が多く見られました。『ビッグバンドビート』は、ミッキーの仲間たちが繰り広げる、スウィングジャズの音楽を中心としたレビューショー。2006年の『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』のイベントにあわせて、アメリカンウォーターフロントの『ブロードウェイ・ミュージックシアター』にて開幕しました。様々な楽器の演奏やダンスパフォーマンスを楽しむことができ、2021年からは『ビッグバンドビート』のコンセプトはそのままに演出と構成を一部変更して『ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜』として公演されていました。そしてきょう9月30日をもって19年間の歴史に幕を下ろしました。
ショーを終了する理由について東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、「当社では“パークは永遠に完成しない”というディズニー・テーマパークのフィロソフィ（哲学）に基づき、順次さまざまな施設の導入、改廃を行い、パークの魅力を高めており、今回もその一環となります」と回答。また、今後のブロードウェイ・ミュージックシアターでの新しいエンターテイメントプログラムについては、決定次第お知らせするということです。
SNSなどでは、エントリーの当落結果などの投稿が多く見られたほか、「BBBありがとう」や「本当に大好き」「今日で終わり悲しい」など、ショーへの感謝や終了を惜しむコメントが多く寄せられました。