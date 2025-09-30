東京ディズニーシーの人気ショー『ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜』が9月30日の公演をもって終了。SNSなどでは、終了を惜しむ投稿が多く見られました。

ショーを終了する理由について東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、「当社では“パークは永遠に完成しない”というディズニー・テーマパークのフィロソフィ（哲学）に基づき、順次さまざまな施設の導入、改廃を行い、パークの魅力を高めており、今回もその一環となります」と回答。また、今後のブロードウェイ・ミュージックシアターでの新しいエンターテイメントプログラムについては、決定次第お知らせするということです。

SNSなどでは、エントリーの当落結果などの投稿が多く見られたほか、「BBBありがとう」や「本当に大好き」「今日で終わり悲しい」など、ショーへの感謝や終了を惜しむコメントが多く寄せられました。