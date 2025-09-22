この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「アメリカで最も評判の悪いスピリット航空に搭乗！大丈夫・・・？！【一年で二度破綻】」の動画で、旅行系YouTuberのおのだ氏が、ボストンのローガン国際空港からフロリダ・オーランドまでスピリット航空を利用し、そのリアルな搭乗体験を発信した。



おのだ氏は動画冒頭、「今回、アメリカの中でも一番評判が悪いスピリット航空に乗ることになりました。航空券がやっぱり安かった」ときっかけを明かしつつ、「空港やCAさんの様子を見ると、そんなに悪くないんじゃないかな」と第一印象を率直に語った。



搭乗手続きや空港の雰囲気にも触れ、プライオリティパスでレストラン利用ができる利便性や、28ドル（4,100円）分まで無料になるサービスを活用したこと、現地の巨大ハンバーガーに驚いた様子も伝えている。



いざスピリット航空の機内に入ると、「全然良いですね。綺麗でそんなに狭くない。多分ピーチと一緒ぐらい」と、日本のLCCと比較しつつの冷静な分析も。さらに「今回は一番安い航空券で乗りましたが、普通に時間通り運航してくれてむしろポジティブな印象」と、実際の搭乗ではマイナスな体験はなく、逆に好印象だったことを強調した。



動画の終盤では「いろんな航空会社があるんでどんどんレビューしていこうと思います」と今後への意欲も見せ、「今回のスピリット航空、全然悪くなくてむしろ印象良かった。また乗ってみようかな」と前向きな言葉で締めくくった。旅行好きや海外LCC選びに悩む視聴者には必見の内容となっている。