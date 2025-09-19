¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×19Æü¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÅÐÏ¿¡¡¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬²ÝÂê
19Æü¤«¤é¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢19Æü¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Î¼õÉÕ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÌó22Ëü·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÀßÈ÷¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¡¢Ìó4Ëü7000·ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢9·îÃæ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸üÏ«Áê¡§
Æü¾ïÅª¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£