ロックシンガーの矢沢永吉（76）が15日放送のNHK「MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」（後9・30）に出演。35億円の借金を背負った過去を振り返った。

今回は、日米で野球殿堂入りしたイチロー氏と約20年ぶりの対談が実現。「俺たちの失敗」というテーマで語り合った。

その中で矢沢は「オーストラリアで僕は35億の負債…バカにもほどがあるようなことを自分がやっちゃったわけです」とある過去を切り出した。

デビュー以来、常に世界の舞台を見据えてきた矢沢は、31歳のときに単身で渡米し、世界水準のサウンドを追求。1997年にはロンドンでトップスターと肩を並べるまでに成長した。順調に活動を続けていた1998年、オーストラリアに建設予定だったスタジオを巡って、身内による横領被害に遭う。結果、35億円という巨額の借金を背負うことになった。

当時を振り返り、「俺はもうダメだ、ダメだって…でも死ぬわけにはいかないから酒飲むだけ飲んで」と精神的に追い詰められていた日々を吐露。

それでも「本気で頑張ったら返せない数字じゃないんだと。“大変なお金だけど頑張ろうよ”って言われたときに“返せるかな？でもわかった、返すよ”って。そっちにまっしぐらに行った。人生であんなことあっちゃいけない話。でも自分がまいた種」と現実を受け止め、立ち向かったという。

そして借金をすべて返済すると、「冗談抜きで世間の見る目が変わった。“やるね〜矢沢”って。だから失敗→やられた→それをうまく乗り越えたら、またいいことが待ってるかもしれない。その繰り返しなんですね」と感慨深い様子で人生観を語った。