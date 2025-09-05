任天堂は、Nintendo Switch用カラオケソフト「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」において、「2025年新曲特集 10日間無料キャンペーン」を9月5日10時から9月15日9時59分まで実施する。

「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」は、期間券（利用券）を購入すれば全16万曲以上の中から好きな曲が歌い放題になるソフト。Nintendo Switch Onlineに加入していなくても楽しめる。

「2025年新曲特集 10日間無料キャンペーン」では、今年配信された新曲の中から特に人気の30曲がラインナップ。下記リストの中から1日につき99回、だれでも無料で歌うことができる。

※99回は、楽曲予約可能な回数です。該当リストの中から、99回楽曲を予約して歌唱することができます。

※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。Nintendo Switch Onlineへの加入（有料）は必要ありません。

無料お試し曲の歌いかた

「カラオケをはじめる」アイコンをクリックすると「曲をさがす」ボタンが表示されるので、そこから「無料お試し曲」を選ぶ。

(C)2017 Nintendo

JOYSOUNDは株式会社エクシングの登録商標です。

JASRAC許諾第9011754004Y31015号

JASRAC許諾第9011754009Y38026号

JASRAC許諾第9011754010Y31018号

NexTone許諾番号ID000000892号

NexTone許諾番号ID000000904号

Nextone許諾番号 ID000006245号

日本コロムビア株式会社

株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント

キングレコード株式会社

株式会社テイチクエンタテインメント

ユニバーサルミュージック合同会社