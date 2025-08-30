【話題の放置子】「あり得ないッ！」毒親が5歳児を車に放置！不倫とパチンコに狂った母の末路…【作者に聞く】
SNSやブログを中心に実話に基づいた漫画を公開している山野しらすさん(@shirasu00mori)。2024年に投稿された『私が放置子だった頃の話』は、不倫やパチンコ通いに明け暮れる母親に一人娘が放置子にされるというエピソードで、注目を集めている。今回は、本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした(前編)。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
本作を描こうと思った理由について、「SNSやメディアで『放置子』という単語をよく目にするが、放置子に迷惑をかけられた側の視点の作品が多いなと感じていました。私の知人が幼少期に放置子だった経験を聞いたことがあったので、その子の視点を通して『放置子』側のストーリーもみなさんに見ていただきたいと思ったことが、この作品を描き始めたきっかけです」と語る。
身バレや特定を避けるためにフェイクを加え、エピソードの流れがわかりやすくなるよう再構成しているが、基本的なエピソードや事件は実話だという。
■「絶対に許されない」…作者が語る親の責任
夏休みには、娘を無理やり友達の家に預けていたようだが、友達関係に悪影響はなかったという。「保護者から迷惑な存在だと思われていたようですが…。ただ、預けられるから…ということ以外に、服装が毎日同じだったりお風呂にあまり入っていなかったりと、一時期学校では少し浮いていたようです」と明かした。
母親が不倫相手とパチンコでデート中、5歳の娘は車内で待っていたようだ。その点について尋ねると、「今だったらあり得ないですよね。何か事件や事故にまきこまれていたらと思うとゾッとします」と語る。
昔はパチンコ屋に子どもが入れたが、あるタイミングで18歳未満の入店が禁止になり、車で待たせるようになったそうだ。「令和の世の中は『パチンコ屋に限らず、駐車場で子どもを待たせてはいけない』ことが常識となっていて、心からうれしく思います」と、時代の変化に喜びを見せた。
