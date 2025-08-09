大容量と耐久性を両立！毎日使える【ニューバランス】のリュックがAmazonで販売中！
雨の日も汚れ知らず！通学・部活に頼れる【ニューバランス】のリュックがAmazonで販売中！
定番の35Lトップローディングバックパック。900Dのタフな素材にマット調のPUコーディング＆撥水ファスナーと水や汚れにも強い仕様。メインルームにはノートPC用ポケット、天蓋にファスナー付きポケット、左右のメッシュポケット、前部サイドポケット、小物用フックなど収納力抜群。通学や通勤などデイリーユースにおすすめのアイテム。
約35Lの大容量設計で、通学から部活、合宿まで幅広く対応する多用途バックパック仕様となっている。
水や汚れに強い撥水加工と耐久性のある素材を採用し、天候を気にせず使えるのが特長である。
シューズ専用ルームやPCポケットなど、多数の収納スペースを備え、荷物の整理整頓がしやすい。
ポリエステルと合成皮革の外装素材で高級感と実用性を両立し、男女問わず使いやすいデザインである。
