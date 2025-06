BTSの公式X(旧Twitter)が更新され、6月13日に開催されたJ-HOPE(ジェイホープ)のアンコールコンサートでの、J-HOPE・JIN(ジン)・JUNG KOOK(ジョングク)による貴重な3ショットが公開。世界中のARMY(BTSのファンネーム)を歓喜させている。

【写真】BTSジン、J-HOPE、ジョングクの3ショット 他

■6月13日はBTSデビュー記念日!JIN&JUNG KOOKがサプライズ出演&客席にはメンバーの姿

韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて6月13日・14日の2日間にわたり開催された、J-HOPEのワールドツアーアンコール公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STREET’ FINAL』。初日である6月13日は、BTSのデビュー記念日。この特別な日に、JINとJUNG KOOKがサプライズ登場した。

まずJUNG KOOKが、J-HOPEとともにふたりのコラボ曲「i wonder…(with Jung Kook of BTS)」、そして自身のソロ曲「Seven(feat. Latto)」をパフォーマンス。公演の2日前、6月11日に除隊したばかりとは思えぬビジュアルで美声を響かせた。一方のJINはアンコールに登場。J-HOPEとともにBTSの「Spring Day」、そして5月にリリースした自身のソロ曲「Don’t Say You Love Me」で盛り上げると、今度は3人で、JIN&J-HOPE&JUNG KOOKのユニット曲「Jamais Vu」を熱唱。この日はRM(アールエム)、SUGA(シュガ)、JIMIN(ジミン)、V(ヴィ)も観客として駆けつけており、久々に揃ったBTSメンバーたちの姿に、会場は歓喜の渦に包まれた。

■J-HOPEとツアーTシャツを着たJIN&JUNG KOOKの3ショット「幸せな一日でした!」

公演終了後、BTS公式Xが更新。J-HOPEの「6月13日、幸せな一日でした! 振り返ってもきっと輝いている今日を、大切に心にしまっておきます」というメッセージとともに、複数の写真が投稿された。

なかでも大きな注目を集めたのが、J-HOPE、JIN、JUNG KOOKの3ショット。写真では、左から胸元で控えめにピースサインするJIN、中央でふたりを讃えるように手を広げるJ-HOPE、そんなふたりの横に並ぶ末っ子らしさ全開のJUNG KOOKの姿が。JINとJUNG KOOKがJ-HOPEのツアーTシャツを着用。3人ともメンバー同士ならではのリラックスした笑顔を浮かべている。

メンバーの絆を感じさせる写真に、SNSでは「幸せすぎて涙出た」「ジンくんもジョングクもホビのツアーTシャツだ!」「デビュー日にメンバー全員の姿を見せてくれてありがとう」「グク、髪が短くて黒いから若く見える!かわいい~」「最高です、ありがとう」とファンの喜びと感動の声が寄せられている。