¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤âÂç´¿·Þ¡ª2024Ç¯3·î¥ª¡¼¥×¥ó¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» »Ô¸¶¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡×¤ÇºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤ò²á¤´¤½¤¦
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²»(¤æ¤Ö¤Í) »Ô¸¶¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¡ÜÅ·Á³²¹Àô¤ÇºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û2¼ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥í¥¦¥ê¥å¡ªÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖTokyoWalkerÆÃÊÌÊÔ½¸ ¼óÅÔ·÷(ÆÀ)¥µ¥¦¥Ê&¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò&Æüµ¢¤ê²¹Àô2024½Õ²Æ¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹õÅò¤Ç¤È¤³¤È¤óÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢2¼ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç´°Á´È¯´À¡ª
2024Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¡£ÄãÄ¥À¡¦¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î²¹Àô¤Ï¹õÅò¤Ç¡¢ÀÚ¤ê½ý¤äÎä¤¨À¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏÅ·Á³²¹Àô¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤òÂ¥¤¹ÈþË¢É÷Ï¤¡¢¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å²ÄÇ½¤Ê¥¥å¡¼¥Ö¥µ¥¦¥Ê¤âÀßÃÖ¡£²°Æâ¤ÏÂØ¤ï¤êÅò¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î2¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï»Ô¸¶¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¤Î¼«Ëý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Á¤Ï¤éÂæÆî2-32-10 ¤â¤ê¤Þ¤Á¤Á¤Ï¤éÂæ¥â¡¼¥ëÆâ
»þ´Ö¡§9»þ¡Á24»þ(¼õÉÕ¡Á23»þ30Ê¬)
ÅÅÏÃ¡§0436-63-3273
µÙ¤ß¡§¤Ê¤·(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ¶È¤¢¤ê)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR³ù¼è±Ø¤è¤ê¾®Ì«Å´Æ»¥Ð¥¹¤Á¤Ï¤éÂæ¹ÔÌó15Ê¬¡¢¤Á¤Ï¤éÂæÃæ±û¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¥¹¥ÑÁ¬DATA
ÎÁ¶â¡§ÆþÍáÎÁÂç¿Í880±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,080±ß¡¢3ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸450±ß¤Û¤«
É÷Ï¤¿ô¡§Á´10(ÃËÅò¡¦½÷Åò³Æ5)
Àô¼Á¡§¥Ê¥È¥ê¥¦¥à±ö²½ÊªÃº»À¿åÁÇ±öÎä¹ÛÀô¡¡
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë(ÈÎÇä200±ß¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë160±ß)¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë200±ß)¡¢¥¿¥ª¥ë¡Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë360±ß)¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×(³ÆÌµÎÁ)¤Ê¤É
¢£2¼ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥í¥¦¥ê¥å¡ª
¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤¬¤Ç¤¤ë¥¥å¡¼¥Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¼«Ëý¤Îµ»¤ÇÈ¯´À¸ú²Ì¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤±¤Ð¡¢¿È¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤âËþÅÀ¤À¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¤´ÅöÃÏBµé¥°¥ë¥á
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅòÉñ²»'s kitchen¡×¤Ë¤ÏÏÂÍÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤¦¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÅ´ÈÄ²¹¶ÌµíÆù¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£»Ô¸¶»Ô¤ÎBµé¥°¥ë¥áà¤¤¤Á¤Ï¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óá¤Ç¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤¬¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¡ª
¢£»ÒÏ¢¤ì²ÈÂ²¤âÂç´¿·Þ¡ª¿Æ»Ò¤ËÍ¥¤·¤¤²¹Àô
Íá¾ì¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¡¢Àö¤¤¾ì¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ð¥¹¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î²³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤âOK¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹µï¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥í¥¦¥ê¥å¤ä½¼¼Â¤Î¥°¥ë¥á¤â¤½¤í¤¦¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» »Ô¸¶¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡×¤Ç¡¢¿È¤â¿´¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û2¼ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥í¥¦¥ê¥å¡ªÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖTokyoWalkerÆÃÊÌÊÔ½¸ ¼óÅÔ·÷(ÆÀ)¥µ¥¦¥Ê&¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò&Æüµ¢¤ê²¹Àô2024½Õ²Æ¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹õÅò¤Ç¤È¤³¤È¤óÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢2¼ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç´°Á´È¯´À¡ª
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Á¤Ï¤éÂæÆî2-32-10 ¤â¤ê¤Þ¤Á¤Á¤Ï¤éÂæ¥â¡¼¥ëÆâ
»þ´Ö¡§9»þ¡Á24»þ(¼õÉÕ¡Á23»þ30Ê¬)
ÅÅÏÃ¡§0436-63-3273
µÙ¤ß¡§¤Ê¤·(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ¶È¤¢¤ê)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR³ù¼è±Ø¤è¤ê¾®Ì«Å´Æ»¥Ð¥¹¤Á¤Ï¤éÂæ¹ÔÌó15Ê¬¡¢¤Á¤Ï¤éÂæÃæ±û¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¥¹¥ÑÁ¬DATA
ÎÁ¶â¡§ÆþÍáÎÁÂç¿Í880±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,080±ß¡¢3ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸450±ß¤Û¤«
É÷Ï¤¿ô¡§Á´10(ÃËÅò¡¦½÷Åò³Æ5)
Àô¼Á¡§¥Ê¥È¥ê¥¦¥à±ö²½ÊªÃº»À¿åÁÇ±öÎä¹ÛÀô¡¡
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë(ÈÎÇä200±ß¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë160±ß)¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë200±ß)¡¢¥¿¥ª¥ë¡Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë360±ß)¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×(³ÆÌµÎÁ)¤Ê¤É
¢£2¼ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥í¥¦¥ê¥å¡ª
¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤¬¤Ç¤¤ë¥¥å¡¼¥Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¼«Ëý¤Îµ»¤ÇÈ¯´À¸ú²Ì¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤±¤Ð¡¢¿È¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤âËþÅÀ¤À¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¤´ÅöÃÏBµé¥°¥ë¥á
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅòÉñ²»'s kitchen¡×¤Ë¤ÏÏÂÍÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤¦¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÅ´ÈÄ²¹¶ÌµíÆù¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£»Ô¸¶»Ô¤ÎBµé¥°¥ë¥áà¤¤¤Á¤Ï¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óá¤Ç¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤¬¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¡ª
¢£»ÒÏ¢¤ì²ÈÂ²¤âÂç´¿·Þ¡ª¿Æ»Ò¤ËÍ¥¤·¤¤²¹Àô
Íá¾ì¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¡¢Àö¤¤¾ì¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ð¥¹¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î²³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤âOK¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹µï¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥í¥¦¥ê¥å¤ä½¼¼Â¤Î¥°¥ë¥á¤â¤½¤í¤¦¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» »Ô¸¶¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡×¤Ç¡¢¿È¤â¿´¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£