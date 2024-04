4月15日より開催中

「サカつくRTW」×TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」のメンバーが新★5選手として登場する「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」を4月15日より開催している。

【TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」×「サカつくRTW」コラボPV】

また、TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」とコラボした特別なレジェンドマッチや期間限定ミッション、各種アイテムを入手できるやコラボ記念キャンペーンを開始した。

6周年を記念したコラボスカウト!「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」開催

「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」では、「大空 翼」や「日向小次郎」といったおなじみのメンバーたちが「キャプテン翼スターズ」として登場。「キャプテン翼スターズ」の選手たちは、固有の特徴や特別なスキルを持つ、得意戦術「バランス」の新★5選手としてラインナップに加わる。「大空 翼」は、「サカつく」初のSSランク能力UPを所持している。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。同スカウトで通算100人目/300人目の選手を獲得すると、同スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選べる「キャプテン翼 交換チケット」が手に入る。

また、★4バージョンの「キャプテン翼スターズ」や「キャプテン翼スカウトチケット」などをもらえる「スペシャルログインボーナス」も実施している。

特典付きスカウト

開催期間:5月8日 10時59分まで

「キャプテン翼スターズ」の選手たちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1・3・5・7・9・10で「★5選手1人確定」などの特別獲得枠が付くほか、STEP1~10の各STEPで「★5確定スカウトチケット」といった特典アイテムを入手できる。通常枠の★5確率は15%。

「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」の特典付きスカウト

通常版スカウト

開催期間:5月8日 10時59分まで

「キャプテン翼スターズ」の選手たちが新★5選手として登場する。★5確率は15%。

「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」の通常版スカウト

スペシャルログインボーナス

【大空 翼】【日向小次郎】【若林源三】【岬 太郎】【若島津 健】【新田 瞬】【石崎 了】【松山 光】【次藤 洋】【立花和夫】【立花政夫】【早田 誠】

開催期間:5月8日 3時59分まで

期間中のログインで、「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」にもラインナップされた「キャプテン翼スターズ」12名の★4バージョンを、1日ログインするごとに2人ずつ入手可能。また、ログイン5日目まで「キャプテン翼スカウトチケット」が5枚ずつ、合計25枚もらえる。

「スペシャルログインボーナス」

新★5選手「三杉 淳」が登場!「レジェンドマッチ」開催

開催期間:5月8日 10時59分まで

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「三杉 淳」が登場する。

「レジェンドマッチ」

また、期間中にレジェンドマッチをプレイし、特定の条件をクリアすると報酬がもらえる限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」や「能力UP秘密練習」に加え、新★5選手「三杉 淳」も手に入る。

新★6監督「ロベルト・本郷」をGET! 期間限定ミッション開催

【三杉 淳】

開催期間:5月8日 10時59分まで

「キャプテン翼スターズ」の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「サッカーは自由だ」と「戦術得意度Lv9」を持ち、バランス戦術を使いこなす新★6監督「ロベルト・本郷」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督「ロベルト・本郷」が登場

「キャプテン翼コラボ記念キャンペーン」開催

【ロベルト・本郷】

TVアニメ「キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編」とのコラボを記念し、各種アイテムを入手できるキャンペーンを開催している。

「キャプテン翼コラボ記念キャンペーン」

キャプテン翼コラボ記念ミッション

開催期間:5月8日 3時59分まで

1日1回200GB(無償)を入手できるコラボミッション。毎日クリアすることで、合計5400GB(無償)がもらえる。報酬は、1日1回限定ミッション「[6周年記念]6試合行う」より獲得できる。

「6th Anniversary キャプテン翼 TICKET SCOUT」開催

開催期間:5月8日 10時59分まで

「キャプテン翼スカウトチケット」で引くことができる「6th Anniversary キャプテン翼 TICKET SCOUT」を開催。「キャプテン翼スカウトチケット」は、それぞれ「スペシャルログインボーナス」と「特別ミッション」で25枚ずつ、合計50枚入手できる。

「キャプテン翼コラボ記念ログインボーナス」開催

開催期間:5月8日 3時59分まで

期間中のログインで、1日目に「キャプテン翼コラボユニフォーム:日本」や「キャプテン翼HOME背景」などを入手可能。2日目には500GB(無償)を、期間中最大で3000GB(無償)を獲得できる。

「キャプテン翼コラボ記念ログインボーナス」

「キャプテン翼コラボ記念パック」販売

開催期間:5月8日 10時59分まで

GBショップの特典として「キャプテン翼スターズ」の選手が付属する「キャプテン翼コラボ記念パック」を販売している。

「キャプテン翼コラボ記念パック」

「6th Anniversary キャンペーン」開催

6周年を記念した「6th Anniversary キャンペーン」が開催されている。

「6th Anniversary キャンペーン」

「6th Anniversary パネルミッション」開催

開催期間:5月8日 10時59分まで

期間中、設定されたミッションをクリアすることで、さまざまなアイテムを獲得できるパネル式のミッション。1枚のシートには9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムを入手できる。

また、9つすべてのミッションをクリアすると「★5確定スカウトチケット」など、各種アイテムを手に入れることができる。

「6th Anniversary パネルミッション」

「経験値もりもり5倍キャンペーン」開催

開催期間:5月1日 10時59分まで

期間中、経験値を獲得できる試合での経験値が5倍になる。また、初めて「サカつくRTW」を、もしくは久しぶりにプレイする人を対象に、初回ログインから150時間、試合経験値が6倍になるキャンペーンも行なわれる。

「経験値もりもり5倍キャンペーン」

「新規登録報酬もりもりキャンペーン」開催

開催期間:5月22日 10時59分まで

新規プレーヤーで期間中にチュートリアルを突破すると、通常の突破報酬に加え「★5確定スカウトチケット」やさまざまな育成アイテムなどをもらえる。

「復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン」開催

開催期間:5月22日 10時59分まで

30日以上ログインしていないプレーヤーが復帰すると、通常のログインボーナスに加え「★5確定スカウトチケット」などのアイテムを追加で入手できる。

「復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン」

「6th Anniversary 友達招待キャンペーン」開催

開催期間:5月22日 13時59分まで

招待した人数に応じてもらえる友達招待報酬がより豪華になる。また、これまでに招待した人数もリセットされるため、過去に同機能を利用した人も、1人目の招待報酬から受け取ることができる。

「6th Anniversary 友達招待キャンペーン」

