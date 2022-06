2022年6月6日(米国時間)、Appleから時期メジャーリリースアップデート版となる「macOS Ventura」「iOS 16」「iPadOS 16」の新機能が発表された。さまざまな新機能が発表されたが、セキュリティの面からは特に「Rapid Security Response」と呼ばれる機能がこの3つの製品に導入される予定になっている点が注目される。

「macOS Ventura」「iOS 16」「iPadOS 16」において導入が予定されている新機能は、次のページにまとまっている。

macOS Ventura brings powerful productivity tools, new Continuity features to Mac - Apple (IN)

iOS 16 Preview - New Features - Apple

iPadOS 16 Preview - New Features - Apple

Appleによると、「Rapid Security Response」は、セキュリティパッチを再起動することなく自動的に適用する機能とのことだ。通常、Appleの製品におけるセキュリティアップデートは通常のアップデートと同時に提供されており、機能の追加や改善実施と同時に行われることが多く、再起動が要求されることが多い。

Rapid Security Responseはこうした通常のアップデートとは別に提供されるセキュリティアップデートとされており、ユーザーが気にすることなく自動的に適用される機能だと説明されている。最終的にどのような形で提供されるかは今後の発表を待つ必要があるが、同様の取り組みはすでにAndroidなどにおいて実施されており、類似する形での機能提供になるのではないかとみられる。