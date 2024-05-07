尼僧が住職からの長年にわたる性被害を訴えている問題を受け、天台宗は7日午後から四国の寺の現地調査に入りました。7日正午すぎ、天台宗務庁の職員らが四国の寺に調査に入りました。この寺をめぐっては尼僧の叡敦さん（50代）が今年3月に大津市内で会見を開き、約14年間にわたり寺の住職（60代）から「坊主に逆らうと地獄に落ちる」などと脅され、日常的に性的暴行などを受けていたと訴えていました。叡敦さんは親戚の大僧正（80