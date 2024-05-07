全米の大学に広がるイスラエルへの抗議デモの発端となったコロンビア大学が、今月予定されていた卒業式を中止すると発表しました。コロンビア大学は6日、今月15日に予定していた全学部共通での卒業式を中止すると発表しました。デモによる混乱の影響が大きいとし、学生からの聞き取りを経て、より小規模な学部ごとの式典を実施するとしています。コロンビア大学では、卒業式の会場がデモのテント村に占拠されていましたが