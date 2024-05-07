夏の甲子園で優勝経験がある桐蔭学園高校の硬式野球部2年の男子部員が、女子生徒の着替えをスマートフォンで盗撮したことが警察への取材でわかりました。警察によりますと、横浜市の桐蔭学園高校で今月4日、女子生徒が着替えをしていた際、部屋に仕掛けられたスマートフォンで盗撮される被害に遭いました。盗撮に気がついた女子生徒らがスマホを確認したところ、動画で着替えの様子が写っていたということです。スマホは硬式野球部