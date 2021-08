【#10年後の8月】

あの花の放送開始から、10年。



EDテーマ「secret base 〜君がくれたもの〜(10 years after ver.)」の歌詞内にもある“10年後の8月”となりました。



8/28㈯:ANOHANA 10 YEARS AFTER Fes.

9/5㈰予約推奨:10 years after BOX



など様々な展開を予定。

「#あの花」10周年をお楽しみに! pic.twitter.com/dV3S37mqDR