»¥ËÚ»ÔÆâ¤ËµðÂç¥Ò¥°¥Þ½Ð¸½¡ª ÀìÌç²È¡ÖÓÌ³Ð°Û¾ï¤ÇÊý¸þ´¶³Ð¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µðÂç¥Ò¥°¥Þ¤¬»¥ËÚ»ÔÆâ¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÀÁö¤À¡½¡½¡££±£¸Æü¸áÁ°£³»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ç¡ÖÂç¤¤á¤Î¥¯¥Þ¤¬½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©±è¤¤¤Ë¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£´¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡££´¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥°¥Þ¤Ï¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶á¤¯¤Î¼«±ÒÂâÃóÆÖÃÏ¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë¿¯Æþ¡£¤¤¤Þ¤ÀÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ÈÎÄÍ§²ñ¤¬¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂçÅÔ²ñ¡¦»¥ËÚ»Ô¤Î½»Âð³¹¤ËµðÂç¥Ò¥°¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñº½Àî»ÙÉôÄ¹¤Ç¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃÓ¾å¼£ÃË»á¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°Û¾ï¸ÄÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î°Õ¸«¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ÏàØÌÔ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ª¥¹¤ÎÀ®½Ã¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÓÌ³Ð°Û¾ï¤ÇÊý¸þ´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï¸¤¤Î²¿ÇÜ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÓÌ³Ð¤Ç¿Í¤ÎÀ¸³è¥¨¥ê¥¢¤òÈò¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï»³¤Ë±Â¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï°Û¾ï¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÜ·â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤òÌÜ·â¤·¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê»Ò¶¡¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â°ì¹ï¤âÁá¤¤ÂÐ½è¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö¿Í¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿Í¤ò¸«¤¿¤éÉ¬¤º½±¤¦¡£º£¤Ï¿Í¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤·¤«¤·¡¢½»Âð³¹¤Ê¤Î¤ÇÎÄ½Æ¤ÎÈ¯Ë¤¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë¹Ù³°¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤ä·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶½Ê³¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÄÌÊó¤«¤é£·»þ´ÖÍ¾¤ê¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡Ä¡£