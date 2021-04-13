2020Ç¯²¯¥·¥ç¥óºÇ¹â³Û¡Ö6²¯9000Ëü±ß¡×°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤Î¤«¡©
Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¡£¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¤ÏÀ®¸ù¼Ô¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ä¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡©
2020Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò½±¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¹¥Ä´¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤âÂçÉý¸º¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÃ¤ËÅÔ¿´¤ä±Ø¶áÊª·ï¤Ïº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ØÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ½»Âð»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ºº¡Ù¤Ç¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÁüÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§798Ëü±ß
À¤ÂÓ¼çÇ¯Îð¡§43.26ºÐ
À¤ÂÓ¼ç¿¦¶È¡§²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷47.6¡ó¡¢²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎÌò°÷¡§28.3¡ó¡¢¸øÌ³°÷8.6¡ó¡¢¼«±Ä¶È5.9¡ó¡¢Ìµ¿¦4.5¡ó¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô1.5¡ó¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦Ã»´ü¼Ò°÷0.4¡ó
µï½»¿Í¿ô¡§2.9¿Í
¹ØÆþ»ñ¶â¡§4456.52Ëü±ß¡Ê¤¦¤Á¥í¡¼¥ó¡¡2701.98Ëü±ß¡Ë
Ê¿¶ÑÊÖºÑ´ü´Ö¡§31.53Ç¯
¹ØÆþÊª·ï±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡§75.76Ö
ºÇ´ó¤ê¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡§0.9km
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡§44.9Ê¬
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë2020Ç¯¤Î¿·µ¬¶¡µë¸Í¿ô¤Ï2Ëü7228¸Í¤Ç¡¢Ê¬¾ù²Á³Ê¤Ï¼óÅÔ·÷Ê¿¶Ñ¤Ç6083Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²Á³Ê¤ò1500Ëü±ß¤Û¤É¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼óÅÔ·÷¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤ÏÊÌ³Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿ÈÎÇä²Á³Ê1²¯±ßÄ¶¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï1818¸Í¡£ºÇ¹â³Û¤Ï¥×¥é¥¦¥ÉÂå´±»³¥Õ¥í¥ó¥È¤Î6²¯9000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´
°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢±ó¤¤ÊÌÀ¤³¦¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²¯¥·¥ç¥ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÌÀ¤³¦¤Î²¯¥·¥ç¥ó¡Ä¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
Á°½Ð¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¸Ê»ñËÜ¤Ï4³äÄøÅÙ¡£»Ä¤ê¤Ï¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë1²¯±ß¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢6000Ëü±ß30Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç¼ÚÆþ¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Åö½é5Ç¯¤Î¶âÍø¤ò0.6¡ó¡¢°Ê¹ß¤Ï1.5¡ó¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÂ©¤Ï1180Ëü1054±ß¡¢ÊÖºÑÁí³Û¤Ï7180Ëü1054±ß¡£·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÅö½é5Ç¯¤Ï18Ëü2157±ß¡¢5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï20Ëü2906±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢ÀÇ¹þÇ¯¼ý¤Î25¡ó°ÊÆâ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åµ¾ò·ï¤Ç²¯¥·¥ç¥ó¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¹þÇ¯¼ý973Ëü9488±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤Ë·îµë¤Î4¥õ·îÊ¬¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¾ÞÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢·îµë61Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¼ý61Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤ÏÌó44Ëü5000±ßÄøÅÙ¡£¤½¤³¤«¤é¥í¡¼¥ó¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡¢25Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇËè·î¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤ÎÀÑÎ©¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¯¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤À¤é¡¢¼þ°Ï¤ÈÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢À¸³èÈñ¤â¹â¤¯¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÇ¹þÇ¯¼ý1000Ëü±ß¼å¤Ç²¯¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¡¹¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¯¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ï¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß¡×
¼ÂºÝ¤Ë²¯¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¼ÔÁØ¤òÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç»Ç¤¦¤È¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ì»þ´ü¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñÉÙÍµÁØ¤¬²¯¥·¥ç¥ó¤òÇúÇã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤äÃÏÊý¤Î»ñ»º²È¡¢³°»ñ·Ï²ñ¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃ¤Ë½êÆÀÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê33¡ó¡£700Ëü±ßÄøÅÙ¤¬ÀÇ¶â¤È¤·¤Æ¤Ò¤«¤ì¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï1300Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï95Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë·î20Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤·¡¢²¾¤ËÁ°½Ð¤Î¾ò·ï¤Ç30Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¡¢15Ç¯¤ÇÊÖºÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤Ï36Ëü±ßÄøÅÙ¤È¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ç¯¼ý¤ÎÁý¸º¤â·ã¤·¤¤¤â¤Î¡£¤³¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÉý¤ËÇ¯¼ý¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë²¯¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨¤òÊ¿¶Ñ¤Î4³ä¤È¤¤¤ï¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇä½Ð¤·²Á³Ê¤Î¹â¤«¤Ã¤¿6²¯9000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Á³Ê¤Î6³ä¤ò30Ç¯¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¶âÍø¤ÏÅö½é5Ç¯´Ö¤Ï0.6¡ó¡¢5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï1.5¡ó¤È¤·¤Þ¤¹¡£
·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍøÂ©Ê¬¤À¤±¤Ç8142Ëü8434±ß¤È¡¢°ìÈÌ¿Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¡¢¥í¡¼¥óÁí»ÙÊ§³Û¤Ï4²¯9542Ëü8434±ß¤Ë¡£·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÅö½é5Ç¯´Ö¤Ï125Ëü6890±ß¡¢5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï140Ëü50±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÈÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¯¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖËÜÊª¤ÎÉÙÍµÁØ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£