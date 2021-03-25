¡ÚÊÒ²¬ Î¼¡ÛÆü¥Æ¥ì¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤Î¥¢¥¤¥Ìº¹ÊÌÌäÂê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
ÄÌ¾ï¤Ê¤éµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÂçµ×ÊÝ¹¥ÃË²ñÄ¹¤Ï3·î18Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤³¤Î3ÆüÁ°¡¢²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ì¤Î¿Í¡¹¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÃ´ÅöÉô½ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶É¤È¤·¤Æ¤â½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿·Á¤À¡£
¡ÌPHOTO¡ÍiStock
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ì±Â²¤äÉôÍî¤Ê¤Éº¹ÊÌÌäÂê¤Ï¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤â´Þ¤á¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Î¶É¤Ç¤âÄê´üÅª¤ËÊÙ¶¯²ñ¤Ç¾ï¡¹³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢º¹ÊÌÌäÂê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¼èºà»þ¤ËÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¸øÊ¿À¤È¤«¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¹ÊÌÌäÂê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥í¥Ï¤Î¥¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Ãí°ÕÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÙ¶¯²ñ¤Ï²¿¤«¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë³«¤«¤ì¤ëÎ×»þ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º¹ÊÌÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤Î¶É¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËöÃ¼¤ÇÆ°¤¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äAD¤Þ¤Ç¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢°ìÈÖ¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤¬¸·¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Æü¥Æ¥ì¤À¤Ã¤¿¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡Ù¡Ë¤Ç¥é¥ª¥¹¤Îº×¤ê¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿¥ä¥é¥»ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ØËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯²ñ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÃÎ¿Í¤Î¶É°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ÊÙ¶¯²ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä
¤½¤ì¤Ç¤âµ¯¤¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÌäÂê¤À¡£3·î12Æü¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ì½÷À¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÇ¾¤ß¤½É×¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤«¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤È²ò¤¯¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡Ä¤¢¡¢¸¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ±»þ¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤¢¡¢¸¤¡Ê¥¢¥¤¥Ì¡Ë¡×¤È¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ä·Ý¿Í¤Ë¥¢¥¤¥Ì¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¸¤¡×¤Ï²áµî¤Ë¥¢¥¤¥Ìº¹ÊÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤½¤ÎÈï³²¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£Á°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¡Ö¤½¤ÎÊýÌÌ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é100%¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¨¥À¥á¤À¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇËÜÍè¤Ê¤é»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÊóÆ»¤ËÂ°¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆþÇ°¤ËÊÙ¶¯²ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿§¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯¼£¼Ò²ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ò°·¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤ÆÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Á³¡×¡ÊÆ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Ïº£²ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤¬º¹ÊÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·ë²Ì¡¢½½Ê¬¤ÊÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃ´Åö¼Ô¤Ëº¹ÊÌÇ§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³°Éô¤«¤é¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÊÛÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÙ¶¯²ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂæËÜ¤ËÌäÂêÈ¯¸À¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤ÆÃ¯¤«¤Ïµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÂæËÜ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤«¤éÏ³¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤«¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÏÄ¤ß
ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏËÜÍè¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¹¤Ù¤Æ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤º¡¢ÂæËÜ¤òÎ®¤·ÆÉ¤ß¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ËÎ©¤Á¹ç¤¦ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¥¢¥¤¥Ì´ØÏ¢¤ò¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â²¼ÀÁ¤±À©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¿Í»ö¤Î°ÛÆ°¤ÇÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤ä¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤È³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
Æ±¶È¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤°¤é¤¤ÉÔ²Ä²ò¤Êº£²ó¤ÎÌäÂê¤À¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÄ¤ó¤ÀÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤¬Á°¤Ë½êÂ°¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤ÎÈãÈ½¤òÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÊüÁ÷¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤ÐÈÖÁÈ¤Î»äÊª²½¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈãÈ½Áê¼ê¤Ï¶É¤È¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤Î¿¼¤¤µÈËÜ¡£º£²ó¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È»ß¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥Î¥ê¤ÇË½Áö¤·¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤Î¥¢¥¤¥ÌÌäÂê¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤ÇÃ´Åö¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÊÌ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÆ¯¤¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷»²²Ã¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì´´Éô¤ÎÊý¤È¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤éºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤ÈÌ¿Îá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÉ»ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹ÊÌÌäÂê¤ÏÉÔÊÑ¤ÊÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤Î¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ÇÇ°¤ò²¡¤¹°Ê³°¤Ë¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ÎÊý¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¾å¤Çº£²ó¤Î·ï¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÈÖ°¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò½Ð±é¤µ¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º¹ÊÌÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¼ï¤Î½Ð±é¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶È³¦¿Í¤Ò¤È¤Ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ÑÅÀ¤Ç²þÁ±¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£